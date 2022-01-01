Rıdvan Dilmen'den isim değiştirilmesi önerisi
Aydın'ın Nazilli ilçesinde doğup büyüyen, eski Milli futbolcu, yorumcu Rıdvan Dilmen; Nazilli İlçe Stadı'nın adının 5 Eylül Stadı olarak değiştirilmesini önerdi.
Aydın'ın Nazilli ilçesinde doğup büyüyen, Türkiye'nin ünlü eski futbolcularından, yorumcu Rıdvan Dilmen; Nazilli İlçe Stadı'nın adının 5 Eylül Stadı olarak değiştirilmesini önerdi.
Nazilli Sümerspor'da futbola başlayan Dilmen, katıldığı bir televizyon programında son dönemde Fatih Terim, Şenol Güneş, Mustafa Denizli gibi büyük başarılar yakalamış teknik direktörlerin isimlerinin statlara verilmesinin kendisine sorulması üzerine, "Statlara hocalarımızın isimleri konuluyor. Doğup büyüdüğüm, yetiştiğim, futbola Nazilli Sümerspor da başladığım Nazilli'de benimle ilgili bir tasarruf olmasını asla istemiyorum. Şu anda Nazilli Şehir Stadı olarak devam ediyor. Eğer uygun görürlerse 5 Eylül Stadyumu olarak değişmesinde fayda var. Çünkü; 5 Eylül Nazilli'nin kurtuluşudur. Eğer değerlendirirlerse mutlu oluruz" dedi.
Dilmen, Nazilli'nin her sokağının kendisinin üzerinde emeği olduğunu belirtip, ölünce memleketine gömülmeyi de vasiyet etti.
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