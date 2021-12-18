Rıdvan Dilmen'den Mesut Özil paylaşımı
Futbol yorumcusu Rıdvan Dilmen, sosyal medya hesabından Mesut Özil'le olan fotoğrafını paylaştı.
Süper Lig 'in 17. haftasında yarın Fenerbahçe sahasında Beşiktaş ile karşılaşacak. Sarı-lacivertli takımın efsane futbolcularından olan ve şu an spor yorumculuğu da yapan Rıdvan Dilmen ile yıldız futbolcu Mesut Özil bu zorlu maç öncesi bir araya geldiler.
Dilmen, yıldız futbolcuyla birlikte bir fotoğraf karesini paylaşarak, "Güzel kalpli kardeşim Mesut’la haftalık kahvemizi içtik" ifadelerini kullandı.
Güzel kalpli kardeşim Mesut’la haftalık kahvemizi içtik pic.twitter.com/l6HRYfIKf0— Rıdvan Dilmen (@RidvanDilmen8) December 18, 2021
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