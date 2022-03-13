Rıdvan Dilmen'den MHK'ye sert tepki!

13 Mart 2022 Pazar, 19:36

Spor yorumcusu Rıdvan Dilmen, 12 hakemin liste dışı bırakılmasıyla ilgili Twitter'dan bir paylaşımda bulundu.

Türkiye'nin en kariyerli hakemlerinden birinin geri çağırılacağını iddia eden Dilmen, "Önümüzdeki günlerde, liste dışı bıraktığınız en kariyerli hakemlerden biriyle devam etme kararı alıp da kamuoyunun nabzını düşürmeye çalışmayın! Geri çağıracaksanız; birini değil hepsini çağırın. Zaten vicdansızca alınan bir karara başka bir vicdansızlık daha eklemeyin!" ifadelerini kullandı.