Rıdvan Dilmen'den MHK'ye sert tepki!
Spor yorumcusu Rıdvan Dilmen, MHK'nin 12 hakem için verdiği liste dışı kararıyla ilgili bir paylaşım yaptı.
Spor yorumcusu Rıdvan Dilmen, 12 hakemin liste dışı bırakılmasıyla ilgili Twitter'dan bir paylaşımda bulundu.
Türkiye'nin en kariyerli hakemlerinden birinin geri çağırılacağını iddia eden Dilmen, "Önümüzdeki günlerde, liste dışı bıraktığınız en kariyerli hakemlerden biriyle devam etme kararı alıp da kamuoyunun nabzını düşürmeye çalışmayın! Geri çağıracaksanız; birini değil hepsini çağırın. Zaten vicdansızca alınan bir karara başka bir vicdansızlık daha eklemeyin!" ifadelerini kullandı.
Video Haberler
- 12 katlı binada 'çatlak' tedirginliği
- Otomobilini sattığı için tepki gösteren eşini vurdu
- Üniversiteli Rabia davasında yeni gelişme
- İstanbul'da kritik görüşme
- Tevfik Göksu'nun acı günü
- AKP'li başkandan 'Komünist Başkan' açıklaması
- Hekimler, İstanbul'da buluştu!
- Pazardaki fiyatlar cep yakıyor!
- Unkapanı Köprüsü tekrar ayrıldı
- Rusya'dan kritik noktaya füze!
En Çok Okunan Haberler
- Rusya ve Ukrayna arasındaki müzakerelerde son durum
- Adana'da yaşananlar hiç olmadı
- Vakıfbank, Galatasaray'a set vermedi
- 'Ne de olsa hayat bunlara hep düşeş'
- Güncel koronavirüs tablosu açıklandı
- Başka bir vicdansızlık daha eklemeyin!
- İstanbul'da 'turuncu alarm' kalktı
- Dersi duraklatmayı unuttu, cinsel içerikli site açıldı
- İmamoğlu dev zammı böyle duyurdu: 'Ezdirmeyeceğiz'
- Chelsea'yi bekleyen büyük tehlike!