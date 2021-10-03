Rıdvan Dilmen'den Sergen Yalçın'ın atılışıyla ilgili flaş açıklama

03 Ekim 2021 Pazar, 09:21

Spor yorumcusu Rıdvan Dilmen, Süper Lig'in 8. haftasındaki Beşiktaş- Sivasspor maçına dair değerlendirmelerde bulundu.

Beşiktaş'ta Sergen Yalçın'ın kırmızı kart görerek tribüne gitmesini değerlendiren Rıdvan Dilmen, şunları söyledi:

"Sergen Yalçın neden atıldı? Top oyun sahası içindeyken vurduğu için atıldı. Sergen Yalçın, top çıkmadan oyundaki topa müdahale etti. Yaşar Kemal Uğurlu görmedi. 4. hakem görmüştür. Uyarılınca atılmıştır."

''ERSİN NEDEN MİLLİ TAKIMA ÇAĞRILMADI?''

Beşiktaş maçından hemen sonra yorumlara başlayan Rıdvan Dilmen, milli takım aday kadrosuna çağrılmayan Ersin hakkında yorumlarda bulundu. Dilmen, şu sözleri söyledi:

''Ersin Destanoğlu, çok iyi bir seviyeye geldi. Çok çabuk ve yürekli bir kaleci. Milli takıma da çağırılması gerekirdi. Ben olsaydım, Sinan Bolat'ın yerine Ersin'i alırdım ve ödüllendirirdim.''

"Güven golleri attı, Kenan'ın önüne geçti. Hücum presi var diye büyük takıma oyuncu olunmaz. Önce golünü atacaksın. Hücum pres Batshuayi'nin yaptığı, hemen gidiyor kalecinin dibine. Kenan Karaman iyi hücum pres de yapmıyor. Sadece bekle geri geliyor."

Yüzde Yüz Futbol'da Beşiktaş - Sivasspor maçını değerlendiren Dilmen, Güven Yalçın'ın performansı hakkında yorumlarda bulundu. Dilmen, şunları ifade etti:

''Güven Yalçın, bu golü bir daha atar. Göreceksiniz. Meleke kazanmış. Bu vuruşu çalışmamış olsa sandalla denizden çıkarırsın. Çalışmış ama! 1 değil 3 kaleci olsa çıkaramaz. Sezona damga vuracak anlardan biri Güven Yalçın'ın golü! Sergen Yalçın, Güven Yalçın'ı neden Avrupa'ya almadım diye düşünmüştür. Bu Güven, Sergen'e Güven verdi. Oğuzhan geçen seneden bu yana Oğuzhan gibi saldırmıyor. Gökhan Töre'nin formayı alması lazım. Seni tekrar Malatya'da çalışan Sergen hoca tekrar Beşiktaş'a getirdi. Hoca için oynaman lazım. Gökhan oynasada oynamasa da büyük bir silahtır. Bu şans Gökhan'a kaç kez gelecek? Bunu değerlendirmesi lazım. Atiba ile Larin rahat uyumasın, eyvah desinler. Güven'in attığı ilk gol muhteşemdi. Ama ben ikinci golü daha çok beğendim, çünkü yaratıcılık var.”

Beşiktaş'ın kadrosunu değerlendiren Dilmen, şu ifadeleri kullandı:

''Bu Beşiktaş'ı kolay kolay bulamazsınız. Bu maç 1-1 bitse ne yapalım kadro dersiniz. Beşiktaş'ın oyunu tartışılabilir, ama bu kadar eksiğe rağmen milli maç arasından önce kazanmak önemliydi. Maçtan önce Sergen Yalçın'a da sorulsa 'Nasıl kazanırsak kazanalım' derdi.''