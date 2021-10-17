Rıdvan Dilmen, Kim Min-Jae'ye verilen kırmızı kartı yorumladı

17 Ekim 2021 Pazar, 19:59

Süper Lig'in 9. haftasında Trabzonspor'un Fenerbahçe'yi konuk ettiği maç 1-1'lik beraberlikle devam ediyor.

Spor yorumcusu Rıdvan Dilmen, maçın hakemi Ali Şansalan'ın performansına dair TRT Spor'daki %100 Futbol programında bazı açıklamalarda bulundu.

Dilmen, 23. dakikada 2. sarı karttan kırmızı kart görerek oyun dışı kalan, Fenerbahçeli stoper Kim Min-Jae'nin pozisyonuna dair, "Trabzonspor - Fenerbahçe maçlarını yönetmek zordur. Faul bile tartışılır. Maksimum faul olabilecek bir pozisyonda Ali Şansalan'ın müjde verir gibi ikinci sarıyı vermesi... Rıdvan Dilmen: Kim'e faul verilebilir ama kart asla değil. Türkiye'de bile bu pozisyona faul vermiyorlar, sarı kartı hiç vermiyorlar. Türkiye'yi tanıyorum. Herkes Kim'e doğru kart diyecek ama ben çok ama çok ağır buluyorum." ifadelerini kullandı.

Dilmen ayrıca Luiz Gustavo'ya, hakeme itiraz ettiği gerekçesiyle verilen sarı kart için de, Rıdvan Dilmen: "Nwakaeme'nin 1 dakikalık itirazına kart vermedi. Gustavo'nun tek itirazına lap diye kart verdi." açıklamasını yaptı.

Rıdvan Dilmen, son olarak "Enner Valencia, Ali Şansalan'ın gözü önünde kafa topuna çıktı. Dirseğini kullandı. Sarı kart veremedi. Vermedi demiyorum veremedi." dedi.

