Rıdvan Dilmen'den VAR odasıyla flaş ilgili açıklama

27 Eylül 2021 Pazartesi, 07:12

Spor yorumcusu Rıdvan Dilmen, TRT'de Süper Lig'in 7. haftasındaki Galatasaray - Göztepe maçına dair değerlendirmelerde bulundu.

- 4 maç kazanmasa bile Galatasaray Göztepe’nin ilk 6 hafta performansına bakıp, Galatasaray’ın taraftarı önünde kazanma ihtimalinin yüksek olduğu bir maç düşünmüştük.

- Müthiş hırs ve motivasyon, çaylak oyuncularda size top kaybı olarak dönebilir. Halil, Kerem ve Morutan çok top kaybı yaptı bugün.

- Luyindama’nın bireysel hatasının devamında gelen gol. Plaseyi yaptığı anda N’diaye, Muslera çıkarsa kırmızı kart olurdu ceza sahası dışında olduğu için. Bu bile başlı başına bence Muslera’nın da çok daha önce önde olmasını gerektirir.

- Muslera Türkiye’ye gelmiş en iyi kalecilerden biri ancak bu sezona maalesef iyi başlamadı. Galatasaray’ın hızlı ve tempolu oynama isteği fazlasıyla var. Feghouli’yi oynatmasını da doğru buluyorum.

- Ömer Bayram’ı oyuna sokmaya kalksa, taraftar zaten ona karşı sıkıntılı. Büyük takımlardaki problemlerden biri de bu oluyor. Fatih Hoca’nın sakin kalması lazım.

- Galatasaray acayip derecede gergin. Arzu ettikleri Galatasaray'ı, Lazio maçı dışında göremediler. Hocanın da işi kolay değil. Antrenmanın dışında performanslar var. Onu, bunu yapıyor hoca ama olmuyor.

'HOCA YA ÇIKARACAKTI YA KONUŞACAKTI'

Karşılaşmanın ikinci yarısında Galatasaray, Halil Dervişoğlu ve Morutan'ın golleriyle geri döndü. Sarı - kırmızılılar, karşılaşmadan 2-1 galip ayrıldı. Dilmen, 90 dakikanın ardından şu değerlendirmelerde bulundu:

- Devre arasında hoca Luyindama’yı ya çıkaracaktı ya da konuşacaktı. Hoca Alpaslan Öztürk ile değiştirdi.

- Pres ardından Halil Dervişoğlu bir şut çekti ve kaleci hatası oldu. Bu İrfan Can’ın gelecek vaadeden bir kaleci olmadığını göstermiyor. Geçen sene çok iyi bir performans gösterdi.

- İkinci golde de Galatasaray Göztepe orta sahada pas yaparken pres yaptı. 3 kişi ile baskı yaptılar ve topu kazandılar. Kaleci yanlış adım attı ama Morutan’ın golünün güzelliğini örtmez bu.

- Bugün 2-1’i konuşucaz. 2-2 bitme şansı da vardı. VAR niye geldi? Bugün Alparslan’ın pozisyonu tam VAR’a göre. VAR’ın gelme sebebi. Ali Şansalan görmeyebilir pozisyonu. 'Bu pozisyonda bilerek, isteyerek faul var' demesi gerekiyordu VAR hakeminin. Oyuncunun niyeti direkt engellemek.

'GALATASARAY TARAFTARI BÖYLE GOLLERE ALIŞSIN'

- Cicaldau daha tecrübeli ve önde olan bir oyuncu. Morutan 21 yaşında, kolay çalım atabilen, gelişime açık bir oyuncu. Daha henüz çizgiye inişlerini görmedik. Zaten çizgiye inerken zorlanıyor ama ceza sahasına girebiliyor. Galatasaray taraftarı böyle gollere alışsın.'

- Galatasaray da hem faydalı olsun hem yatırım olsun diye aldılar. Genç oyunculardan bahsediyoruz. Teknik, oyun zekası iyi. 90 dakikalık kuvveti yok ama bu kazanabileceği bir özellik.

- Yedlin ile ilgili Galatasaray taraftarı burada iyi iş yaptı. Top ayağına geldiği zaman yuhalanabilirdi ama taraftar Yedlin’deki isteği gördü. Luyindama’dan da tekrar faydanılacaktır ve faydalanılmalıdır.

- Diagne sürecini iyi yönetmedi Galatasaray. Hiç kadro dışı kalmayacaktı. Para cezası verecektiniz çünkü iki maçta oyuna soktunuz.

'EMRE KILINÇ HER EVE LAZIM OYUNCUDAN BİRİ'

- İrfan Can hata yaptı ama golün öncesinde hissettirici bir pres yaptı Galatasaray. İlk yarıda o presi yapamadılar. Göztepe daha farklı oynayabileceğine gereksiz top tuttular.

- Emre Kılınç 2 gol attığı maçtan sonra Lazio kadrosunu görünce morali düştü. Hoca da sakatlıktan demişti. Sonra yine yedekti. İnsanız sonuçta, üzülmek kırılmak ile tepkinizi sahada göstermek arasında fark var ama Emre Kılınç her eve lazım oyuncudan biri.