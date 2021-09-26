Nestor El Maestro: "Galatasaray'ı yenebilirdik"

26 Eylül 2021 Pazar, 21:47

Göztepe Teknik Direktörü Nestor El Maestro, Galatasaray mağlubiyetinin ardından açıklamalarda bulundu.

Karşılaşmayı değerlendiren Nestor El Maestro "Bizim için zor bir gün. İyi oynadık ama kaybettik. Bizi üzen nokta bu. Zor maçlar olacak, çalışacağız. İlk yarı iyiydik. Sonra yorulduk yediğimiz golden sonra moral bozuldu. Galatasaray'ı yenebilirdik ama olmadı. Maçlar çok yoğun. Geldiğimizden beri takımı 2-3 antrenmanla sahaya sürüyoruz. Bir sonraki maç sahamızda olacak ve ne kadar erken olsa bile, o maçı final olarak göreceğiz. Giresunspor maçını kazanarak güven bulmak istiyoruz." dedi.

Göztepe'nin küme düşmeyeceğini söyleyen Nestor El Maestro "Türkiye'de sezon başı olmasına rağmen alt sıralarda olduğumuz için insanların endişesi yüksek. Ancak Göztepe küme düşmeyecek, bunu garanti edebilirim." ifadelerini kullandı.

Hatalı gol yiyen kaleci İrfan Can Eğribayat'la ilgili de konuşan Nestor El Maestro "İrfan Can bu ligin en iyi kalecilerinden. Ona sahip olduğumuz için çok mutluyum. Sadece şanssızlık yaşadı." dedi.