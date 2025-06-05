Rıdvan Yılmaz'ın yeni hocası belli oldu!

İskoçya Premiership devi Rangers, Barry Ferguson yerine yeni teknik direktörünü buldu.

Rangers, teknik direktörlük koltuğu için Russell Martin ile anlaştığını açıkladı.

Glasgow ekibi, Russel Martin ile 3 yıllık bir sözleşme imzaladı.





SOUTHAMPTON'DA ÇALIŞMIŞTI

Martin, imza sonrası yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Rangers'ta teknik direktör görevine getirilmek bir ayrıcalıktır. Bu kulübün ne talep ettiğini biliyorum. Burada geçirdiğim süre boyunca, bu kulübün ne kadar özel olduğunu, beklentileri, tutkuyu ve tarihi tattım. Şimdi, geri döndüğümde, taraftarlar, oyuncular ve bu kulübün içindeki herkes için başarıyı geri getirmeye kararlıyım"

Russel Martin, en son olarak 2023-2024 sezonları arasında İngiliz ekibi Southampton'da görev aldı.



