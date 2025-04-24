İskoç polisinden Rangers - Fenerbahçe maçı için çağrı!
İskoç polisi, Rangers - Fenerbahçe maçında tribünde saldırıya uğrayan taraftarın fotoğrafını paylaştı. Polisten yapılan açıklamada söz konusu şahsın ve şahsı tanıyan birisinin polisle iletişime geçerek devam eden davaya yardımcı olması istendi.
UEFA Avrupa Ligi'nde oynanan Rangers - Fenerbahçe maçının yankıları devam ediyor. İki ekip arasında İskoçya'da oynanan maçın ilk dakikalarında tribünde taraftarlar arasında yaşanan bir olay sonrası oyun bir süre durmuştu.
İskoç polisi, Rangers tribünlerinde saldırıya uğrayan taraftarın fotoğrafını paylaştı. Yapılan açıklamada, söz konusu şahsın veya onu tanıyan birisinin polisle iletişime geçerek tribünde çıkan olayla ilgili devam eden davaya yardımcı olması istendi.
İskoç polisinden Kevin Davidson, yaptığı açıklamada, "Soruşturmamıza yardımcı olabilecek bilgilere sahip olabileceğine inandığımız için resimdeki adamla konuşmak istiyoruz. Kendisi ya da onu tanıyabilecek herkesi bizimle irtibata geçmeye çağırıyorum" ifadelerini kullandı.
İskoç polisinden yapılan paylaşımda fotoğrafı kullanılan taraftar:
FENERBAHÇE -RANGERS
UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda Fenerbahçe ile Rangers eşleşmişve İskoç ekibi, Kadıköy'deki ilk maçı 3-1'lik skorla kazanmıştı. Fenerbahçe, deplasmanda normal sürede 2-0 kazanmış ve maçı penaltılara kadar götürmeyi başarmıştı. Fenerbahçe, Rangers'a penaltılarda kaybederek UEFA Avrupa Ligi'ne veda etmişti.
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