Rıdvan Yılmaz penaltı kaçırdı, Rangers kupayı kaptırdı!
İskoçya Lig Kupası Finali'nde Celtic, Glasgow Rangers'ı yenerek kupaya uzandı.
İskoçya Lig Kupası Finali'nde Celtic ile Glasgow Rangers ile karşı karşıya geldi.
Hampden Park'da oynanan maçta Celtic, normal süresi 3-3 biten karşılaşmada seri penaltı vuruşlarını 5-4 kazanara kupayı müzesine götürdü.
41. dakikada Nedim Bajrami'nin attığı golle öne geçen Glasgow Rangers, 56. dakikada Celtic'in Greg Taylor ile attığı gole engel olamadı.
60. dakikada Daizen Maeda'nın vuruşuyla 2-1 öne geçen Celtic'e cevap 75'te Mohamed Diomande'den geldi.
87. dakikada Nicolas-Gerrit Kühn'ün golü ile tekrar öne geçen Celtic'in sevinci ise yalnızca bir dakika sürdü. Glasgow Rangers, Danilo ile bir kez daha eşitliği sağladı ve maç uzatmalara gitti.
Uzatmalar sonucunda skor değişmezken Celtic, Glasgow Rangers'ı seri penaltılarla 5-4 geçerek kupaya uzandı.
RANGERS'DA PENALTIYI KAÇIRAN RIDVAN YILMAZ
Glasgow Rangers'da Rıdvan Yılmaz, takımının 4. penaltısını kaçırarak mağlubiyette pay sahibi oldu.
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