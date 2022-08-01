Riechedly Bazoer, AZ Alkmaar'a imza attı
AZ Alkmaar, Vitesse ile sözleşmesi sona eren Riechedly Bazoer'i 3 yıllığına kadrosuna kattı.
Hollanda Ligi ekiplerinden AZ Alkmaar, savunmasını Riechedly Bazoer ile güçlendirdi.
Hollanda ekibinden yapılan açıklamada, Vitesse ile sözleşmesi sona eren 25 yaşındaki futbolcu ile 3 yıllık sözleşme imzalandığını belirtildi.
İmzasının ardından "Burada olmak harika hissettiriyor" diyen Bazoer, "Max Huiberts ve Pascal Jansen ile görüştüm. Benimle ne yapmak istediklerini açıkça söylediler ve bu konuda çok iyi hissediyorum. Başlamak için sabırsızlanıyorum. Her şey yolunda ve AZ Alkmaar'a imza atmaktan dolayı mutluluk duyuyorum" ifadelerini kullandı.
Bazoer'in adı transfer döneminde Türk ekipleriyle de anılmıştı.
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