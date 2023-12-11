Rio Ferdinand'a ırkçılık yapan taraftara hapis cezası
2021 yılında oynanan Wolverhampton - Manchester United maçında eski futbolcu Rio Ferdinand'a ırkçı söylemlerde bulunan bir Wolverhampton taraftarı 6 ay hapis cezasına çarptırıldı. Ayrıca taraftara 7 yıl boyunca stadyumlara giriş yasağı getirildi.
Premier Lig'de 2021 yılında oynanan Wolverhampton - Manchester United karşılaşmasında Rio Ferdinand'a yapılan ırkçılık söyleminde sıcak bir gelişme yaşandı.
Dünyada yaygın olan korona virüs salgınından sonra taraftarlara açık olan ilk maçta bir Wolverhampton taraftarı, Manchester United maçı öncesi BT Sport'ta maç yorumcusu olan Manchester Unitedlı eski futbolcu Rio Ferdinand'a ırkçı söylemlerde bulunmuştu. Daha sonrasında video kameralar tarafından kimliği tespit edilen taraftar hakkında soruşturma başlatılmıştı.
CEZASI AÇIKLANDI
İngiliz mahkemeleri, yaklaşık 2 yıl süren soruşturmayı kapattı. Rio Ferdinand'a ırkçı söylemlerde bulunan 33 yaşındaki Wolverhampton taraftarının 6 ay hapis cezası olmak üzere 7 yıl boyunca stadyumlara giriş yasağı cezasına çarptırıldığı açıklandı.
6 ay hapis cezasına çarptırılan taraftarın cezasının yarısından sonra serbest bırakılacağı ve 12 ay boyunca denetimli serbestlikten yararlanacağı belirtildi.
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