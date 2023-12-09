Manchester United evinde kayıp!

Yayınlanma: 09.12.2023 - 23:23

Güncelleme: 09.12.2023 - 23:23

Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu'ndaki rakiplerinden Manchester United, İngiltere Premier Lig maçında konuk ettiği Bournemouth'a 3-0 mağlup oldu.

Premier Lig'in 16. haftasında Manchester United, rakibi karşısında ilk yarıyı 5. dakikada Dominic Ayodele Solanke'nin golüyle geride kapattı.

Bournemouth, 68. dakikada Philip Billing'nin golüyle farkı ikiye çıkarırken Marcos Senesi'nin 73. dakikadaki golüyle karşılaşmadan 3-0 galip ayrıldı.

Premier Lig'de Manchester United, 27 puanda kalırken Bournemouth ise puanını 19'a yükseltti.

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu ikinci maçında Manchester United'a konuk olmuş ve rakibini 3-2 yenmişti. Sarı-kırmızılı takım, gruptaki beşinci maçında ise konuk ettiği İngiliz ekibi ile 3-3 berabere kalmıştı.