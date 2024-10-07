Riva'da dev zirve: TFF ve 'Dört büyükler'in başkanları bir araya geldi
TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu; Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor başkanlarıyla Riva'da bir araya geldi.
TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu; Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor kulüp başkanlarıyla Riva'da bir araya geldi.
Sabah 9 sularında kahvaltıyla başlayan toplantıda gündem maddeleri hakem konusu, MHK ve Kulüpler Birliği'nin yapısıyla ilgili görüşmeler yapıldı.
Hakem hatalarıyla ilgili de TFF Başkanı Hacıosmanoğlu, 4 büyük kulüp başkanıyla fikir alışverişinde bulundu.
Dursun Özbek, Ali Koç, Hasan Arat ve Ertuğrul Doğan'ın katıldığı toplantının ardından kamuoyuna açıklama yapılacağı öğrenildi.
Etiketler: #fenerbahçe #galatasaray #beşiktaş
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