River Plate'in eski hocası Marcelo Gallardo'nun heykeli tartışma yarattı

Yayınlanma: 29.05.2023 - 22:09

Güncelleme: 29.05.2023 - 22:12

Arjantin'in köklü kulüplerinden River Plate, kulübün eski teknik direktörü Marcelo Gallardo'nun heykelini dikerek Arjantinli teknik direktörü onurlandırdı.

Monumental Stadyumu'nun önünde yapılan açılış törenine yönetim kurulunun yanı sıra, taraftarlar da katıldı. Yaklaşık 8 metre boyutundaki heykelin kasık kısmının abartılı şekilde gösterilmesi ise sosyal medyada gündem oldu.

HEYKELTIRAŞ KONUŞTU

Eser sahibi heykeltıraş Mercedes Savall, gündem olan heykel için bir açıklama yaptı. Yaklaşık 4 yıl bu heykel ile uğraştığını söyleyen Savall, "8 metrelik bir heykel yaptım ve bu 4 yılımı aldı. Kasık kısmını bilerek biraz abartılı gösterdim. Bunu yaparak taraftarlara bir jest yapmak istedim" ifadelerini kullandı.

31 Ocak 2022'de River Plate'deki görevinden ayrılan Marcelo Gallardo, kulüpte geçirdiği 8 sezonda 14 kupa kazanmıştı.