River Plate'in eski hocası Marcelo Gallardo'nun heykeli tartışma yarattı
Arjantin Ligi ekibi River Plate, kulübün eski teknik direktörü Marcelo Gallardo'yu onurlandırmak adına heykelini dikti.
Arjantin'in köklü kulüplerinden River Plate, kulübün eski teknik direktörü Marcelo Gallardo'nun heykelini dikerek Arjantinli teknik direktörü onurlandırdı.
Monumental Stadyumu'nun önünde yapılan açılış törenine yönetim kurulunun yanı sıra, taraftarlar da katıldı. Yaklaşık 8 metre boyutundaki heykelin kasık kısmının abartılı şekilde gösterilmesi ise sosyal medyada gündem oldu.
HEYKELTIRAŞ KONUŞTU
Eser sahibi heykeltıraş Mercedes Savall, gündem olan heykel için bir açıklama yaptı. Yaklaşık 4 yıl bu heykel ile uğraştığını söyleyen Savall, "8 metrelik bir heykel yaptım ve bu 4 yılımı aldı. Kasık kısmını bilerek biraz abartılı gösterdim. Bunu yaparak taraftarlara bir jest yapmak istedim" ifadelerini kullandı.
31 Ocak 2022'de River Plate'deki görevinden ayrılan Marcelo Gallardo, kulüpte geçirdiği 8 sezonda 14 kupa kazanmıştı.
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