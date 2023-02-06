Rıza Çalımbay acı haberi verdi! 'Yardımcımın ailesinden 15 kişi vefat etti'
Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Kahramanmaraş'ta gerçekleşen deprem hakkında konuştu. Çalımbay, 'Yardımcımın ailesinden 15 kişi vefat etti' dedi.
Sivaspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Kahramanmaraş merkezli gerçekleşen ve birçok ilde ağır tahribat bırakan 7.7 ve 7.6'lık iki deprem hakkında konuştu.
BeIN Sports'a konuşan Çalımbay, "Gerçekten çok üzücü bir olay. Biz Sivas'tayız ama biz de bayağı sarsıldık. Yapacak bir şey yok. Sabah kalkar kalkmaz şu an Hatayspor'da görev yapan eski yardımcım Cengiz hocayı arayıp oradaki durumları öğrendim. Yardımcım Ayhan hocanın ailesinden 15 kişi vefat etti." dedi.
Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel'in yardım çağrısına değinen Çalımbay, "Volkan Demirel'in seslenişi çok güzel. Orada canlı canlı gördüğü için baya duyguluydu, ağlamaklı bir şekilde anlattı. Gerçekten çok üzücü ve sıkıntılı bir gün oluyor. Kulüp olarak yardımcı olacağız. Yeter ki kurumlar, kuruluşlar bize doğru şekilde yaklaşsın. Elimizden geleni yaparız." ifadelerini kullandı.
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