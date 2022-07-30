Rıza Çalımbay: "Bu maçtan dersler çıkaracağız"

30 Temmuz 2022 Cumartesi, 23:50

Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Turkcell Süper Kupa'da Trabzonspor'a 4-0 mağlup oldukları maçın ardından konuştu.

Maça iyi başladıklarını söyleyen Çalımbay, "İyi başladık. İstediğimiz her şeyi yapıyorduk. Pozisyonlar ve ataklar yakaladık. Bir pozisyon oldu, bize göre fauldü. Hakem devam ettirdi. Sonra pozisyon geldi ve gol oldu. Gol yiyince müdahale etmeye çalıştık, olmadı." dedi.

Oyuncu eksikliğinden dolayı oyuna müdahale edemediklerini söyleyen deneyimli teknik adam, "Yemememiz gereken goller yedik. Baş başa adam var, vurdurmaması gerekiyor ama olmadı. Mazeret değil ama eksiklerimiz de vardı. Bazı oyuncular olmayınca hamle şansınız da olmuyor. Bana göre herkese bir ders bu maç. Telafi etmek için her şeyi yapacağız. Lig çok önemli. Lig ve Avrupa'ya bakmak gerekiyor. Bu maçtan çok dersler çıkaracağız." ifadelerini kullandı.