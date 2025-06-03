Cumhuriyet Gazetesi Logo
Rıza Çalımbay'dan Sivasspor'a veda!

Rıza Çalımbay'dan Sivasspor'a veda!

3.06.2025 19:25:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
Takip Et:
Rıza Çalımbay'dan Sivasspor'a veda!

Süper Lig'e veda eden Sivasspor'un teknik direktörü Rıza Çalımbay, takımdan ayrılması üzerine bir veda mesajı yayımladı.

Sivasspor ile sezon sonunda küme düşen teknik direktör Rıza Çalımbay, Sivasspor camiasına ayrılığı için bir mesaj gönderdi.

Sivasspor'da çalışmaktan onur duyduğunu belirten Rıza Çalımbay, "Sivasspor, benim için sadece bir kulüp değil; büyük bir sevgi ve saygı duyduğum, her zaman kalbimde özel bir yere sahip olan güçlü bir camiadır. Bu camianın içinde olmak ve mücadele etmek benim için her zaman ayrı bir onur olmuştur" dedi.

"ÖNEMLİ OLAN VAZGEÇMEMEK"

Sivasspor dönemlerindeki başarıları hakkında konuşan Çalımbay, şu ifadeleri kullandı:

"Görev yaptığım dönemlerde, birlikte çok özel anlar yaşadık. Bunların en önemlisi şüphesiz kulübümüzün tarihinde ilk kez Türkiye Kupası'nı kazanması ve Avrupa kupalarında ülkemizi 3 sezon üst üste başarıyla teslim etmesidir. Bu başarılar Sivasspor ailesi ve taraftarlarımızın ortak emeği ve gururudur."

Zor bir süreçte takıma geçtiğini aktaran tecrübeli teknik direktör, "Bu sezon ligin bitimine az bir süre kala ve zor bir süreçte takımın başına tekrar geçme görevini üstlendim. Ekibimle birlikte elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalıştık; sahada ter döken futbolcularımız büyük bir mücadele örneği gösterdi. Ne yazık ki hedeflediğimiz sonuçları elde etmek mümkün olmadı. Futbolun doğasında böyle zorluklar vardır, önemli olan vazgeçmeden mücadeleyi sürdürmektir" sözlerini kullandı.

İlgili Konular: #Sivasspor #rıza çalımbay #ayrılık

İlgili Haberler

Sivasspor Süper Lig'e veda etti!
Sivasspor Süper Lig'e veda etti! Sivasspor, Süper Lig'in 36. haftasında deplasmanda karşılaştığı Samsunspor'a 1-0 mağlup olarak küme düşen 3. ekip oldu.
Sivasspor'da Rey Manaj krizi: Arnavut oyuncudan Rıza Çalımbay'a yanıt!
Sivasspor'da Rey Manaj krizi: Arnavut oyuncudan Rıza Çalımbay'a yanıt! Süper Lig'de küme düşmesi kesinleşen Sivasspor'da Arnavut oyuncu Rey Manaj, teknik direktör Rıza Çalımbay'ın açıklamalarına yanıt verdi.
Alanyaspor, Sivasspor'u 2 golle mağlup etti!
Alanyaspor, Sivasspor'u 2 golle mağlup etti! Süper Lig'in son haftasında Alanyaspor, sahasında Sivasspor'u 2-0 mağlup etti.