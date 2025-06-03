Rıza Çalımbay'dan Sivasspor'a veda!

Sivasspor ile sezon sonunda küme düşen teknik direktör Rıza Çalımbay, Sivasspor camiasına ayrılığı için bir mesaj gönderdi.

Sivasspor'da çalışmaktan onur duyduğunu belirten Rıza Çalımbay, "Sivasspor, benim için sadece bir kulüp değil; büyük bir sevgi ve saygı duyduğum, her zaman kalbimde özel bir yere sahip olan güçlü bir camiadır. Bu camianın içinde olmak ve mücadele etmek benim için her zaman ayrı bir onur olmuştur" dedi.

"ÖNEMLİ OLAN VAZGEÇMEMEK"

Sivasspor dönemlerindeki başarıları hakkında konuşan Çalımbay, şu ifadeleri kullandı:

"Görev yaptığım dönemlerde, birlikte çok özel anlar yaşadık. Bunların en önemlisi şüphesiz kulübümüzün tarihinde ilk kez Türkiye Kupası'nı kazanması ve Avrupa kupalarında ülkemizi 3 sezon üst üste başarıyla teslim etmesidir. Bu başarılar Sivasspor ailesi ve taraftarlarımızın ortak emeği ve gururudur."

Zor bir süreçte takıma geçtiğini aktaran tecrübeli teknik direktör, "Bu sezon ligin bitimine az bir süre kala ve zor bir süreçte takımın başına tekrar geçme görevini üstlendim. Ekibimle birlikte elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalıştık; sahada ter döken futbolcularımız büyük bir mücadele örneği gösterdi. Ne yazık ki hedeflediğimiz sonuçları elde etmek mümkün olmadı. Futbolun doğasında böyle zorluklar vardır, önemli olan vazgeçmeden mücadeleyi sürdürmektir" sözlerini kullandı.