Rıza Çalımbay'dan Beşiktaş açıklaması

28 Kasım 2021 Pazar, 19:40

Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında sahasında Atakaş Hatayspor'u 4-0 mağlup eden Demir Grup Sivasspor'un teknik direktörü Rıza Çalımbay, maçın başından sonuna kadar mükemmel oynayarak, ligin en iyi takımlarından birine karşı farklı galip geldiklerini söyledi.

Çalımbay, maç sonu stat çıkışında basın mensuplarına yaptığı açıklamada, mutlaka kazanmaları gereken bir karşılaşmaya çıktıklarını belirterek, "Son dönemde baya şanssızlıklar ve sıkıntılar yaşadık. Bugün de mutlaka kazanmamız gerekiyordu ona göre hazırlandık. Karşımızdaki takım ligin şu an en iyi takımlarından bir tanesiydi. Biz bugün maçın başından sonuna kadar mükemmel oynadık. Attığımız kadar kaçırdığımız pozisyonlar da vardı. Çok mutluyuz, güzel bir galibiyet aldık." dedi.

Maçta kendilerini yalnız bırakmayan taraftara da teşekkür eden Çalımbay, "Hafta arası yaptığım röportajlarda taraftara çağrı yapmıştım. Bugün de taraftar sonuna kadar destekledi. Onlar her zaman böyle bizle beraber olduğu sürece bu takım gerçekten onlara layık bir şekilde gidecektir." diye konuştu.

Beşiktaş ile ilgili iddiaların sorulması üzerine Çalımbay "Beşiktaş ile ilgili bir şey söyleyemem, çünkü Sivas'tayım. Bu konuyla ilgili konuşmaya gerek yok. Şu anda bana gelen bir şey de yok." ifadelerini kullandı.