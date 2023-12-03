Rıza Çalımbay'dan Club Brugge eleştirilerine cevap: 'Oyuncumuz olsa öyle bir skor olur mu?'

Beşiktaş Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, 1-1 biten Ankaragücü maçı sonra açıklamalarda bulundu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 03.12.2023 - 21:42
Rıza Çalımbay'dan Club Brugge eleştirilerine cevap: 'Oyuncumuz olsa öyle bir skor olur mu?'
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Beşiktaş Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Ankaragücü maçından sonra açıklamalarda bulundu.

İkinci yarı iyi oynadıklarını söyleyen Çalımbay, "Puan, puandır. Özellikle deplasmanda ve Ankaragücü ligin en iyi takımlarından biri. Maça iyi başladık aslında. İkinci yarı gerçekten iyi oynadık. Pozisyonlarımızı bulduk ama keşke kazanabilseydik. 3 maç oldu 2 galibiyet 1 beraberlik var kendi adıma" dedi.

Önümüzdeki hafta oynanacak Fenerbahçe maçına değinen Çalımbay, "Önümüzde çok önemli bir maç var yukarılara tırmanabilmek için. Çok zor bir maç olacak ama elimizden gelenin en iyisini yapacağız" ifadelerini kullandı.

"ELİMİZDE OYUNCU YOK!"

Kadrodaki eksiklere değinen Çalımbay, "Elimizde kanat yok. Muleka'yı Cenk'i koyuyoruz yerleri oraları değil çocukların. Brugge maçında savunmadaki 4 oyuncunun 3'ü kendi yerinde değil. Konuşuyorlar ama elimizde oyuncu olsa öyle bir skor olur mu bizde? Milot, Rachid gibi isimler dönünce elimiz rahatlayacak. Rebic girdi güzel şeyle yaptı ama onda daha neler var! Yüzde 40'la oynuyor. Ona da söyledim artık bir şeyler dökmeli sahaya. Sakatlarımız dönünce her şey bizim için iyi olacak" sözlerini sarf etti.


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