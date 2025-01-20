Rıza Çalımbay'dan Solskjaer sözleri: 'Bizlerden birini almaları gerekiyordu'

Yayınlanma: 20.01.2025 - 14:49

Güncelleme: 20.01.2025 - 14:49

Beşiktaş'ın eski teknik direktörü Rıza Çalımbay, Radyo Gol'e konuştu.

"BEŞİKTAŞ YAKALAYABİLİR"

Rıza Çalımbay Radyo Gol'e yaptığı açıklamada, "Galatasaray, çok iyi bir takım kurdu. Üst üste şampiyon oluyor. Aynı kadroyla devam ettikleri için, geçmişe baktığınızda Fenerbahçe, Galatasaray iyi bir takım yakalayınca birkaç sene gidiyorlar. Geçen sezon sadece Fenerbahçe ve Galatasaray vardı, şampiyonluk ikisinin arasındaydı. Bu sene de aynı şekilde. Beşiktaş çok iyi bir iki transfer yaparsa yakalayabilir, zor olur ama yakalayabilir" dedi.

"ARTIK TELAFİSİ YOK"

Deneyimli teknik adam, "Beşiktaş sezona çok iyi başladı aslında, kupayla başladı. Ondan sonra herkes çok şey bekledi. Sakatlıklar olsun, ne bileyim cezalar olsun falan oyuncuların olmaması, baya bir sıkıntı yarattı Beşiktaş'a. Yavaş yavaş bazı arkadaşların dediği gibi oynayamadıklarında puanlar kaybettiler. Yakalayabilirler ama... Bence daha lig kopmamış. Şampiyonluk tabii ki zor, Galatasaray da zorlanıyor şu an. Hep aynı kadro, hep aynı şekil oynayınca onlarda da sıkıntı oluyor. Beşiktaş'ın her maçının artık telafisi yok. Fazla puan kaybetmeden yola devam edecek" ifadelerini kullandı.

SEMİH VE MUSTAFA SÖZLERİ

Semih Kılıçsoy ve Mustafa Hekimoğlu'ndan bahseden Rıza Çalımbay şu ifadeleri kullandı:

"Semih Kılıçsoy'un durumu düşüş değil. Semih çok iyi oyuncu. Ben de oynattım onu. Bir kere Semih'e sahip çıkmak gerek, okşamak gerek. Çocuğun iyi olduğunu göstermek gerek. Daha bir şey olmadan çocuk, şurası 15 veriyor burası şu veriyor diye çocuğu abarttılar. Çocuk iyi olacak, yeter ki birileri ilgilensin. Mustafa Hekimoğlu da Semih Kılıçsoy gibi. Üstüne düşmeleri gerekiyor. Küstürülmemeliler. Genç çocuklar. Ben 17 yaşımda a takıma başladım. Oradaki ağabeylerimiz bize sahip çıktılar, konuştular. Biz öyle büyüdük. Onların büyük faydalarını gördük."

"EN BÜYÜK EKSİK LİDER"

Beşiktaş'ın bir liderinin olması gerektiğini söyleyen Rıza Çalımbay, "Beşiktaş'ta en büyük eksik, takımda lider olmaması. Takımda lider olması gerekiyor. Takım kaptanı, lider gibi olmalı. Semih genç bir çocuk. Her hatayı yapar, bencillik yapar, bazen başka bir şey yapar. Temiz, karakterli, kişilikli bir çocuk. Çok iyi oyuncu olacak, yeter ki üstüne düşülsün. Keşke istendiği zaman gönderselerdi, orada Arda Güler gibi olabilirdi. Sıradan oyuncu değil" diye konuştu.

OLE GUNNAR SOLSKJAER

Yeni teknik direktör Solskjaer'e de değinen Çalımbay, "Bilemem doğru mu yanlış mı, onlar kendileri öyle bir karar verdiler. Öyle giderler, yapacak bir şey yok. En büyük sıkıntı uyum. Takımı, şehri, futbolumuzu görecek. O onun baya bir zamanını alır. Bunu iyi şekilde değerlendirmeliler" açıklamasını yaptı.

JOSE MOURINHO VE FENERBAHÇE

Rıza Çalımbay, "İnişli çıkışlı gidiyorlar. Şu anda bence toparlandılar yavaş yavaş" dedi.

GALATASARAY'IN DURUMU

Galatasaray'a da ayrı bir parentez açan Rıza Çalımbay, "Bu gidişatta mutlaka takılacaklardır. Diğer takımların değerlendirmesi gerekiyor. Galatasaray dirençli, oyun sistemini bozmuyor. Eksikleri de olduğu zaman, transfer yaparlarsa farkı daha da açabilirler" ifadelerini kullandı.

"BİZDEN BİRİ OLMALIYDI"

"Beşiktaş yerli teknik adam mı yabancı teknik adam mı seçmeliydi?" sorusuna "Sezon sonuna kadar bizlerden birini almaları gerekiyordu, bizlerden birini. Ondan sonra sezon bittikten sonra kongre var. Kongreden sonra güzelce bakacaksın takımın ne olduğuna, ondan sonra karar vereceksin" açıklamasını yaptı.

"Beşiktaş'ın mayıstaki seçiminde yeni bir aday çıkması doğru mu, aynı yönetimle devam edilmeli mi?"

Rıza Çalımbay, "Fazla girmem ben o işlere. Serdal Adalı Başkan şu anda zor zamanda girdi. Nasıl Ahmet Nur Çebi beni çağırdı, gittim. Aynı şekilde. Oradaki herkes Beşiktaşlı, kime görev verilse gelir. Ben mayısta başka aday çıkacağına inanıyorum" sözlerini sarf etti.

"Solskjaer'in ekibinde yardımcı Türk hoca olmalı mı?"

Serdar Topraktepe'nin Solskjaer ile devam edeceğini söyleyen Rıza Çalımbay, "Serdar var işte. Yok yok devam eder Serdar, eder" açıklamasını yaptı.

"Sizi bir daha ne zaman sahalarda göreceğiz?" sorusunu da yanıtlayan tecrübeli teknik adam, "İnşallah bakalım, en kısa sürede" diyerek sözlerini noktaladı.