Rıza Çalımbay'dan hakem tepkisi: 'Bu kadar kötü yönetmemeleri gerekiyor'
Hatayspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Göztepe ile 1-1 berabere kaldıkları maçın ardından düzenlediği basın toplantısında, karşılaşmadaki hakem kararlarına tepki gösterdi.
Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında Göztepe ile Mersin'de 1-1 kalan Hatayspor'un teknik direktör Rıza Çalımbay, "Sonuna kadar mücadele ettik. Bir puan bizi kurtarmaz. Bizim seri yapmamız gerekiyor" dedi.
Çalımbay, Mersin Stadı'ndaki maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, güzel bir lig maçı oynadıklarını söyledi.
Takımından memnun olduğunu dile getiren Çalımbay, maç boyunca iyi pozisyonlar yakaladıklarını kaydetti.
Kaçırdıklarını pozisyonlar olduğuna değinen Çalımbay, hakem kararlarını eleştirerek, şöyle devam etti:
"Hakemlerle uğraşmak istemiyorum. Avrupa'da kendi inisiyatifini kullanıyor, penaltı görüyorsa penaltısını veriyor. Ancak bizimki öyle değil. Maçın sonuna doğru yuvarlanarak dışarı çıktı ona faul verdi. O gol olsa ne olacak? Bu kadar kötü yönetmemeleri, biraz dikkat etmeleri, hiçbir takımı mağdur etmemeleri gerekiyor. Bize ne veriyorsa aynısını onlara da versin. Bugün maalesef sıkıntılıydı."
Çalımbay, aynı hakemin kendisi gelmeden önce de bir maçta Hatayspor aleyhine, kırmızı kart ve penaltı verdiğini ifade etti. Maçı bırakmadıklarına değinen Çalımbay, "Sonuna kadar mücadele ettik. Bir puan bizi kurtarmaz. Bizim seri yapmamız gerekiyor. Onun için devre arasını iyi bir şekilde değerlendirip takımımızı iyi bir yere getirmeye çalışacağız." diye konuştu.
Spor Haberleri
- Trabzonspor'un kamp kadrosu belli oldu!
- Sörloth, Atletico Madrid'i zirveye ortak etti
- Zorlu mücadelede ilk düdük çaldı!
- Antalyaspor sahasında Kayserispor'u devirdi!
- Premier Lig ekibinden Vitor Pereira sürprizi!
- Rıza Çalımbay'dan hakem tepkisi!
- ÇBK Mersin, deplasmanda 48 fark atarak galip
- Ankara'da uyuşturucu operasyonu!
- Beşiktaş'ın Adana Demirspor maçı kadrosu açıklandı!
- Derbide kazanan Fenerbahçe Opet!
En Çok Okunan Haberler
-
- Colani'den İsrail hakkında ilk açıklama
- Emekliye iyi haber yok!
- Fidan'dan 'Suriye Kürtleri' ve 'İsrail' açıklaması
- MHP'den 'asgari ücret' önerisi
- Adnan Kale'nin ölümüne ilişkin peş peşe açıklamalar!
- Devrim Muhafızları'ndan Suriye çıkışı
- İngiliz gazetesinden Esad iddiası
- 'Kayyuma değil, halka bütçe'
- Arda Güler'in 2 asisti Madrid'e yetmedi
- 'Seküler müdür kalmadı'