Arnavutluk’un başkenti Tiran’da düzenlenen 2026 Avrupa Güreş Şampiyonası’nda finale yükselen Rıza Kayaalp’in altın madalya maçının saat kaçta oynanacağı merak ediliyor. Peki, Rıza Kayaalp Avrupa Güreş Şampiyonası final maçı saat kaçta? Avrupa Güreş Şampiyonası hangi kanalda?

Avrupa Güreş Şampiyonası bu akşam saat 18:00'de başlayacak. Ancak Rıza Kayaalp final maçının başlangıç saatinin 19:30-20:30'da olması bekleniyor. Farklı sikletlerde yapılacak mücadeleler nedeniyle Rıza Kayaalp'in maçı daha geç saatte başlayacak. Mücadele TRT Spor Yıldız ekranından naklen ve şifresiz olarak ekrana gelecek.

RIZA KAYAALP FİNALDEKİ RAKİBİ KİM?

Milli güreşçimiz Rıza Kayaalp final mücadelesinde, geçen yılın Dünya ikincisi Macar güreşçi Darius Vitek Atilla ile karşılaşacak.

RIZA KAYAALP OLİMPİYAT BAŞARILARI

2012 Londra Olimpiyatları: Bronz madalya

2016 Rio Olimpiyatları: Gümüş madalya

2020 Tokyo Olimpiyatları: Bronz madalya

Bu sonuçlarla Rıza Kayaalp, üç farklı Olimpiyat Oyunları’nda madalya kazanarak Türk güreş tarihinde özel bir konuma ulaşmıştır.

RIZA KAYAALP DÜNYA VE AVRUPA ŞAMPİYONLUKLARI

Rıza Kayaalp’in kariyerinin en dikkat çeken yönü, istikrarlı şampiyonluk performansıdır:

5 kez Dünya Şampiyonu (2011, 2015, 2017, 2019, 2022)

12 kez Avrupa Şampiyonu (2010–2023 arasında çeşitli yıllar)

4 YIL MEN EDİLMİŞTİ

Daha önce "yasaklı madde" nedeniyle lisansı askıya alınan Dünya ve Avrupa şampiyonu Milli Güreşçi Rıza Kayaalp’e 4 yıl men cezası verildi.

CAS İTİRAZI KABUL ETTİ

Yasaklı madde kullandığı gerekçesiyle 1 Temmuz 2024'ten geçerli olmak üzere 4 yıl men cezası alan Rıza, kulak çınlaması rahatsızlığı nedeniyle "Vastarel" isimli ilacı kullandığını belirterek, konuyu Spor Tahkim Mahkemesine (CAS) taşıdı. CAS'ın milli güreşçinin itirazını kabul etmesi üzerine Rıza'nın, 1 Ocak 2026'dan itibaren mindere dönmesinin önü açıldı.