Rıza Morova'dan flaş Fenerbahçe göndermesi: 'Birini iftira ile kötülemeye çalışan...'
Süper Lig ekibi Galatasaray'da Yönetim Kurulu Sözcüsü Rıza Morova, sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.
Galatasaray Yönetim Kurulu Sözcüsü Rıza Morova, sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu.
Bu paylaşım, Galatasaraylı taraftarlar arasında Fenerbahçe'ye gönderme olarak algılanırken, paylaşım çok sayıda destek gördü.
İşte Rıza Morova'nın o paylaşımı;
''Eee ne demişler; Birini iftira ile kötülemeye çalışan asla amacına ulaşamaz. Çünkü başkasına sürmek istediği çamura bir süre sonra kendi bulanır. Hakaret, iftira ve halkın en kolay yapıldığı yer sosyal medyadır. Kızaran ve utanan yüzleri kimse göremez ama isimler unutulmaz.''
Eee ne demişler; Birini iftira ile kötülemeye çalışan asla amacına ulaşamaz. Çünkü başkasına sürmek istediği çamura bir süre sonra kendi bulanır??— riza morova (@rmorova) March 27, 2024
Hakaret, iftira ve yalanın en kolay yapıldığı yer sosyal medyadır. Kızaran ve utanan yüzleri kimse göremez ama isimler unutulmaz??
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