Galatasaraylı Kerem Demirbay gözünü rekora dikti!

Yayınlanma: 27.03.2024 - 09:50

Güncelleme: 27.03.2024 - 09:50

Galatasaray'ın orta saha oyuncusu Kerem Demirbay, sarı-kırmızılılardaki ilk yılında kariyerindeki en skorer sezonunu yaşayabilir.

30 yaşındaki futbolcu, şu ana kadar Galatasaray'da 6 gol ve 5 asistle 11 gole katkı sağladı. Kerem Demirbay, 5 gole daha katkı sağlaması durumunda kariyerindeki en skorer sezonuna ulaşacak.

REKOR İÇİN KALDI 9 MAÇ

Kerem Demirbay, 2018-2019 sezonunda Hoffenheim ve 2020-2021 sezonunda Bayer Leverkusen'de 15 kez skor katkısı sağlamıştı.

Galatasaray'da son dönemde formunu yükselten ve taraftarın da "Dayı" lakabını taktığı deneyimli futbolcunun kariyerindeki en skorer sezonuna ulaşması için önünde 9 maçı bulunuyor. Galatasaray, ligin kalan bölümünde 8 maça çıkacak. Sarı-kırmızılı, Süper Kupa'da da Fenerbahçe ile karşı karşıya gelecek.