Galatasaraylı Kerem Demirbay gözünü rekora dikti!
Süper Lig ekibi Galatasaray'ın başarılı futbolcusu Kerem Demirbay, kalan 9 maçta 5 gole daha katkı sağlaması halinde kariyerinin en skorer sezonunu yaşamış olacak.
Galatasaray'ın orta saha oyuncusu Kerem Demirbay, sarı-kırmızılılardaki ilk yılında kariyerindeki en skorer sezonunu yaşayabilir.
30 yaşındaki futbolcu, şu ana kadar Galatasaray'da 6 gol ve 5 asistle 11 gole katkı sağladı. Kerem Demirbay, 5 gole daha katkı sağlaması durumunda kariyerindeki en skorer sezonuna ulaşacak.
REKOR İÇİN KALDI 9 MAÇ
Kerem Demirbay, 2018-2019 sezonunda Hoffenheim ve 2020-2021 sezonunda Bayer Leverkusen'de 15 kez skor katkısı sağlamıştı.
Galatasaray'da son dönemde formunu yükselten ve taraftarın da "Dayı" lakabını taktığı deneyimli futbolcunun kariyerindeki en skorer sezonuna ulaşması için önünde 9 maçı bulunuyor. Galatasaray, ligin kalan bölümünde 8 maça çıkacak. Sarı-kırmızılı, Süper Kupa'da da Fenerbahçe ile karşı karşıya gelecek.
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