Galatasaraylı Derrick Köhn'den transfer itirafı!

Süper Lig ekiplerinden Galatasaray'ın Alman futbolcusu Derrick Köhn, Antalya kampında basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

AA
Yayınlanma: 26.03.2024 - 22:02
Galatasaraylı Derrick Köhn'den transfer itirafı!
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Galatasaraylı futbolcu Derrick Köhn, "Galatasaray çok büyük bir takım ve hayalim Galatasaray'da oynamaktı. Ben de burada şampiyon olmak istiyorum." dedi.

Antalya'nın Serik ilçesindeki bir otelde kampa giren sarı-kırmızılı ekipin sol beki Köhn, basın mensuplarına açıklamada bulundu.

Köhn, hayali olan Galatasaray'da oynamaktan dolayı çok mutlu olduğunu söyledi.

Kendisine farklı takımlardan teklif gelmesine rağmen tercihini Galatasaray'dan yana kullandığıın belirten Köhn, "Galatasaray çok büyük bir takım ve hayalim Galatasaray'da oynamaktı. Ben de burada şampiyon olmak istiyorum." dedi.

'SACHA BOEY İÇİN MUTLUYUM'

Köhn, "Sacha Boey gibi Bayern Münih'e transfer olmak gibi bir hayalin var mı?" şeklindeki soru üzerine, "Şu an sadece Galatasaray'a odaklanıyorum. Bayern Münih'e giden Sacha Boey için çok mutluyum. İyi bir oyuncu ama ben şu an sadece buraya odaklanmalıyım ve gelecekte ne olacağına o zaman bakacağız." diye konuştu.

Teknik direktör Okan Buruk'un sahada fark yarattığına dikkati çeken Köhn, Buruk'un her konuda kendisine yardımcı olduğunu kaydetti.

'KEREM DEMİRBAY İLE İYİ ANLAŞIYORUM'

Galatasaray taraftarının kendisine sevgi ile yaklaştığına işaret eden Köhn, "Ben de onları çok seviyorum. Her açıdan en iyisini yapmaya odaklanıyorum. Her gün daha iyisini yapmaya çalışıyorum. Performansımı sürdürmek istiyorum. Kibar takım arkadaşlarım var ve beni iyi karşıladılar. Almanca konuştuğu için Kerem Demirbay ile iyi anlaşıyorum. Takım ruhunun oluşması benim için mutluluk vericidir. Gol sonrası sevinçlerime devam edeceğim." değerlendirmesinde bulundu.

Köhn, şampiyon olmaları durumunda ise rap performansı sergileyeceğini sözlerine ekledi.


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