Rize'de kazanan çıkmadı! Çaykur Rizespor 1-1 Sivasspor

Trendyol Süper Lig karşılaşmasında Çaykur Rizespor sahasında ağırladığı EMS Yapı Sivasspor ile 1-1 berabere kaldı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 23.09.2023 - 20:08
Rize'de kazanan çıkmadı! Çaykur Rizespor 1-1 Sivasspor
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Trendyol Süper Lig 6. hafta karşılaşmasında Çaykur Rizespor evinde ağırladığı EMS Yapı Sivasspor ile 1-1 berabere kaldı.

Çaykur Rizespor'un golünü 35. dakikada Dal Varesanovic kaydederken, EMS Yapı Sivasspor'da Samuel Saiz'in 7. dakikada attığı gol 1 puanı getirdi.

Çaykur Rizespor bu galibiyetle puanını 11'e çıkarırken, EMS Yapı Sivasspor 6 puana ulaştı.

Çaykur Rizespor bir sonraki karşılaşmasında Fenerbahçe deplasmanına giderken, EMS Yapı Sivasspor sahasında Hatayspor'u konuk edecek.


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