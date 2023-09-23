Rize'de kazanan çıkmadı! Çaykur Rizespor 1-1 Sivasspor
Trendyol Süper Lig karşılaşmasında Çaykur Rizespor sahasında ağırladığı EMS Yapı Sivasspor ile 1-1 berabere kaldı.
Trendyol Süper Lig 6. hafta karşılaşmasında Çaykur Rizespor evinde ağırladığı EMS Yapı Sivasspor ile 1-1 berabere kaldı.
Çaykur Rizespor'un golünü 35. dakikada Dal Varesanovic kaydederken, EMS Yapı Sivasspor'da Samuel Saiz'in 7. dakikada attığı gol 1 puanı getirdi.
Çaykur Rizespor bu galibiyetle puanını 11'e çıkarırken, EMS Yapı Sivasspor 6 puana ulaştı.
Çaykur Rizespor bir sonraki karşılaşmasında Fenerbahçe deplasmanına giderken, EMS Yapı Sivasspor sahasında Hatayspor'u konuk edecek.
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