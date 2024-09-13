Rizespor, Ayberk Karapo'yu kadrosuna kattı
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, Manisa FK'dan 20 yaşındaki genç savunmacı Ayberk Karapo'yu kadrosuna kattı.
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, Manisa FK'dan genç oyuncu Ayberk Karapo'yu kadrosuna kattığını duyurdu.
Kulüpten yapılan açıklama şu şekilde: ''Çaykur Rizespor'umuz, Manisa FK'dan Ümit Milli Ayberk Karapo'yu kadrosuna kattı. Manisa FK ile yapılan anlaşmanın ardından 20 yaşındaki genç savunmacı, satın alma opsiyonu ile 1 yıllık kiralık anlaşma imzaladı. Yeni transferimiz Ayberk'e "Hoş geldin" diyor, başarılar diliyoruz.''
PERFORMANSI
Geçen sezon Manisa FK formasıyla 16 maça çıkan genç stoper Ayberk, 1 gollük performans sergiledi.
Etiketler: #Ayberk Karapo #transfer #Manisa FK #çaykur rizespor
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