19.10.2025 09:11:00
Cumhuriyet Spor
Rizespor'dan MHK'ye tepki! 'Bizden ne istiyorsunuz?'

Çaykur Rizespor basın sözcüsü Hasan Yavuz Bakır, Trabzonspor maçındaki hakem kararlarına sert tepki gösterdi.

Çaykur Rizespor, Trabzonspor maçındaki hakem kararlarına sert tepki gösterdi. Kulübün basın sözcüsü Hasan Yavuz Bakır, yaptığı yazılı açıklamada Merkez Hakem Kurulu'nu (MHK) hedef aldı.

"BİZDEN NE İSTİYORSUNUZ?"

Bakır açıklamasında, "Eyyy MHK… Bizden ne istiyorsunuz? Ne yapmamızı bekliyorsunuz? Marifet racon kesmekte mi? Hangi hesaplaşmanın faturasını Rizespor camiasına kesmeye kalkıyorsunuz! Psikolojik direncimizi mi test ediyorsunuz?" ifadelerini kullandı.

"İÇİNDEN ÇIKILMAZ BİR BOYUTA ULAŞMIŞTIR"

Tecrübeli yönetici, sezon başından bu yana alınan hakem kararlarının kulüp üzerinde ciddi bir baskı yarattığını belirtti:

"Trendyol Süper Lig'in ilk haftasından itibaren sahada kalmak ve oyunumuzla var olmak için mücadele ediyoruz. Ancak verilen ve verilmeyen tartışmalı kararlar artık içinden çıkılmaz bir boyuta ulaşmıştır."

"MÜCADELEMİZ ANLAMSIZ DÜDÜKLERLE DÜŞÜRÜLMEYE ÇALIŞILDI"

Bakır, Trabzonspor maçındaki pozisyonlara da değinerek şu ifadeleri kullandı:

"Bugün oynadığımız maçın 30. dakikasında Hojer'e yapılan tartışmasız penaltı pozisyonunda herkes ortak karara varmıştı ama maç yöneticilerinin tutumu futbolun olağan akışına aykırıydı. Takımımızın saha içi mücadelesi anlamsız düdüklerle düşürülmeye çalışıldı."

MHK'YE ÇAĞRI

Son olarak MHK'ye çağrıda bulunan Hasan Yavuz Bakır, "Türkiye Merkez Hakem Kurulu'nu sporun ruhuna zarar verecek hakem tutumlarını sorgulamaya ve güven kaybını ortadan kaldırmaya davet ediyoruz. Vicdanı olanlar, görüyor, duyuyor ve biliyor" ifadelerini kullandı.

#trabzonspor #çaykur rizespor #MHK

