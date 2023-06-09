Rizespor, İlhan Palut ile anlaştı
Çaykur Rizespor, teknik direktör Bülent Korkmaz ile yollarını ayırmasının ardından İlhan Palut ile anlaşmaya vardı.
Spor Toto 1’inci Lig’i ikinci olarak tamamlayıp, Süper Lig’e yükselen Çaykur Rizespor yeni hocasını duyurdu.
Rizespor teknik direktör Bülent Korkmaz ile yolları ayırmasının ardından geçen sezon Konyaspor’u çalıştıran İlhan Palut ile prensipte anlaşmaya vardı.
Yeşil-mavili kulüpten anlaşmaya dair resmi açıklama yapılması bekleniyor.
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