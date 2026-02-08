Rizespor karşısında hata yapmadı... Galatasaray'dan deplasmanda 3 gollü galibiyet!

Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında Çaykur Rizespor ile Galatasaray karşı karşıya geldi. Çaykur Didi Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi konuk ekip Galatasaray, 3-0'lık skorla kazandı.

Galatasaray'a galibiyeti getiren golleri 19. dakikada Barış Alper Yılmaz, 62. dakikada Yunus Akgün ve 73. dakikada Victor Osimhen kaydetti.

GALATASARAY'IN 3 ŞUTU DA DİREKTEN DÖNDÜ

Gaatasaray'ın 10. dakikada Sara, 48. dakikada Noa Lang ve 82. dakikada Mauro Icardi ile 3 şutu direkten döndü.

Galatasaray'ın yeni transferi Noa Lang ayrıca 19. dakikada Barış Alper'e asist yapmayı başardı.

GALATASARAY'DAN RİZE DEPLASMANINDA MÜTHİŞ SERİ

Çaykur Rizepsor'a rakip olduğu son 8 lig maçını toplam 27 gol atarak kazanan Galatasaray, puanını 52'ye yükseltmeyi başardı.

RİZESPOR, İKİ MAÇ SONRA EVİNDE KAYBETTİ

Evinde iki maç sonra mağlubiyet yaşayan Çaykur Rizespor ise 20 puanda kaldı.

OKAN BURUK, ESKİ TAKIMINA PUAN VERMİYOR

Galatasaray, Okan Buruk döneminde ise Çaykur Rizespor'a karşı oynadığı 6. maçını da kazandı.

JUVENTUS ÖNCESİ SON PROVA EYÜPSPOR

Galatasaray, gelecek hafta ikas Eyüpspor'u ağırlayacak ve ardından Juventus ile yine evinde karşılaşacak.

Çaykur Rizespor ise Gençlerbirliği deplasmanına gidecek.

Karşılaşmadan dakikalar | Çaykur Rizespor 0-3 Galatasaray

85' Galatasaray'da Barış Alper Yılmaz oyundan çıkıyor, Yaser Asprilla oyunda.

84' Rizespor'da Qazim Laci kenara gelirken, Muhamed Buljubasic oyunda.

83' ÜST DİREKTEN DÖNDÜ! Galatasaray'da Mauro Icardi, Sara'nın pasıyla ceza sahası yayında topla buluştu. Müsait pozisyonda çok sert vurdu, top üst direkten döndü.

81' Galatasaray'da Lucas Torreira ve Abdülkerim Bardakcı kenara geliyor, Mauro Icardi ve Wilfried Singo oyunda.

76' Rizespor'da Ali Sowe, Casper Hoejer ve Taylan Antalyalı kenara geliyor. Frantzdy Pierrot, Giannis Papanikolaou ve Altin Zeqiri oyuna giriyor.

75' Galatasaray'da Noa Lang ve Yunus Akgün oyundan çıkarken Sacha Boey ve İlkay Gündoğan oyunda.

73' GOL | Noa Lang sol kanattan içeri kat ederek pasını ceza sahası yayındaki Osimhen'e aktardı. Savunmadan sıyrılmaya çalışan Osimhen bir anda topu önünde buldu ve kaleciyi çalımlayarak dar açıdan topu ağlara gönderdi.

68' Rizespor'da Mebude'nin sağ kanattan açtığı ortayı savunmada Sanchez karşıladı.

62' GOL | Ön alanda yapılan pres ile kazanılan topta sağ kanada açılan topa yetişen Barış Alper kale alanının önüne doğru ortasını yaptı. Osimhen'i aşan topa hareketlenen Yunus uçarak yaptığı kafa vuruşuyla topu kaleye yolladı. Kaleci Fofana'nın sağına doğru giden top, üst direğin içine de çarpıp ağlarla buluştu.

61' Çaykur Rizespor, Ali Sowe ile gol buldu ancak ofsayt nedeniyle gol iptal edildi.

59' KAÇTI! Yunus Akgün'ün derinlemesine pasıyla ceza sahası yayının solundan savunma arkasına sarkan Osimhen, ceza sahasının sol çaprazında yetiştiği topu karşı karşıya pozisyonda sağ ayağıyla yaptığı aşırtma vuruşla kaleye yolladı ancak isabet bulamadı.

56' Galatasaray'da Lang'dan pası alan Osimhen merkezden ilerlemeye çalıştı ancak Samet'in kayarak müdahale ettiği top son olarak Osimhen'e çarpıp auta çıktı.

53' Çaykur Rizespor'da Taylan'dan pası alan Olawoyin'in sağ kanattan yaptığı ortada kaleci Uğurcan kale sahası içerisinde topun sahibi oldu.

52' ÖNEMLİ ATAK! Konuk ekipte Lang'ın pasıyla ceza sahasının solundan son çizgiye inen Jakobs, kale alanı önünde olan Yunus'u gördü. Kontrolü sağlayan Yunus, ceza sahası yayı içinde pas isteyen Sara'ya topu çıkardı. Kontrolü sağlayan Brezilyalı oyuncu sağ ayağının içiyle sağ köşeye doğru vuruşunu yaptı. Kaleci Fofana'nın bakışları arasında giden top az farkla yandan auta çıktı.

51' Barış Alper Yılmaz'ın ön direğe doğru yaptığı ortada savunmanın karşıladığı topu ceza sahası ön çizgisi üzerinde önünde bulan Lang'ın sağ ayağıyla yaptığı vuruşta meşin yuvarlak farklı şekilde auta çıktı.

48' DİREKTEN DÖNDÜ! Galatasaray'da Yunus'tan pası alan Lang, ceza sahasına sol çaprazdan girip meşin yuvarlağı sağına çektikten sonra uzak köşeye doğru vuruşunu yaptı. Fofana'yı geçen top yan direğe çarpıp oyun alanına geri geldi.

45' Galatasaray'da Osimhen, Mocsi'nin geri pasında araya girmek isterken kaleci Fofana'ya yaptığı faulden dolayı sarı kart gördü.

44' İncelemenin tamamlanmasından sonra hakem Ozan Ergün oyunun başlamasını istedi.

43' Topun dışarı çıkmasından sonra hakem oyunun başlamamasını istedi, pozisyon VAR'da inceleniyor.

42' Çaykur Rizespor'da Hojer'in sol kanattan son çizgiye inip yaptığı ortada Torreira'nın karşıladığı top, ceza sahasının hafif sol çaprazına doğru sekti. Bu topa hareketlenen Laçi sol ayağının üstüyle yerden seken topa vuruşunu yaptı ancak kendisini karşılayan Torreira'ya çarpan top sağ kanada doğru açıldı. Çaykur Rizesporlu futbolcular, Torreira'nın topa eliyle müdahale ettiği gerekçesiyle penaltı itirazlarında bulundu.

41' Abdülkerim kendisine çarpan toptan sonra ufak bir sakatlık yaşadı ancak sağlık ekiplerine gerek duymadan yerden kalkarak oyuna devam etti.

40' Serbest vuruşta topun başına geçen Mihaila'nın sağ ayağının üstüyle yaptığı vuruşta barajda olan Abdülkerim'e çarpan top taca çıktı.

39' Çaykur Rizespor'da Laçi rakip ceza sahası yayının birkaç metre gerisinde yerde kaldı, faulü yapan oyuncu Yunus.

38' Rizespor'da sol kanattan aldığı topla merkeze doğru ilerleyen Mihaila'nın ceza sahası yayının gerisinden sol ayağının üstüyle yaptığı vuruşta top, Torreira'dan geri geldi.

37' Gabriel Sara'nın sol kanattan yaptığı ortada arka direğe inen topa hareketlenen Barış Alper Yılmaz, akrobatik bir hareketle topu içeri çevirmek istedi ancak kendisi için oldukça yüksekten gelen top auta çıktı.

34' Baskısını artıran Galatasaray'da sol kanattan son çizgiye inen Lang'ın ön direğe yaptığı ortada Mocsi kafayla topu karşıladı.

33' Galatasaray'da Osimhen ceza sahasının sağ çaprazından sert vurdu. Top yan ağlarda kaldı.

30' Galatasaray'da Osimhen ceza sahası içinde kafayla topu çevirdi. Sallai röveşata vurdu, top az farkla auta gitti.

28' Galatasaray'da Jakobs sol kanattan son çizgiye inip ön direğe yerden sert gönderdi. Savunmada Mocsi topu uzaklaştırdı.

25' Rizespor'da Mithat ceza sahası çizgisinden gelişine vurdu. Top kalenin biraz üstünden auta gitti.

22' Galatasaray savunmasında yapılan hatanın ardından Ali Sowe bir anda Uğurcan ile karşı karşıya kaldı. Sol ayakla vuruşunu Uğurcan kurtararak kornere çeldi.

21' Rizespor'da sağ kanattan açılan ortada Ali Sowe kale önünde müsait pozisyonda kafa vurdu, top az farkla auta gitti.

19' GOL | Galatasaray takım halinde Rizespor yarı alanında yoğun paslaştı. Ardından topla sol kanatta buluşan Lang, kale önüne ortaladı. O noktada bulunan Barış Alper, kafas vuruşuyla topu ağlarla buluşturdu.

16' Galatasaray'da Sallai'nin sağ kanattan açtığı yüksekten ortada top kalecide kaldı.

13' Galatasaray bir kez daha tehlikeli geldi. Ceza sahasının sağından Barış topu çevrdi. Osimhen kontrol edip vurdu savunmaya çarpan top kale önünde Lang'a gitti. Lang şutunu çekti, top kalecide kaldı.

11' DİREKTE PATLADI! Galatasaray'ın sağlı sollu ortalarının ardından savunmanın uzaklaştırdığı top ceza sahası dışında Sara kontrol edip gelişine sert vurdu. Top üst direkten dışarı gitti.

9' Galatasaray'da Jakobs, Sara'nın pasıyla sol kanattan hareketlendi. Ceza sahasına girerken savunma top ayak koydu. Korner.

8' Çaykur Rizespor gole yaklaştı. Mithat arka direğe kesti, Taha Şahin'in vuruşunda top auta çıktı.

6' Galatasaray'da Osimhen savunma arkasına sarkarken Samet ile yaşadığı mücadele sonrası yerde kaldı. Hakem devam ettirdi.

2' Ismail Jakobs'a faul yapan Olawoyin sarı kart gördü.

1' Mücadelede ilk düdük çaldı.