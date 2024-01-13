Rizespor, sahasında kazandı!
Çaykur Rizespor, sahasında ağırladığı Adana Demirspor'u 1-0 mağlup etti.
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Süper Lig'in 20. haftasında Çaykur Rizespor, sahasında Adana Demirspor'la karşı karşıya geldi. Çaykur Didi Stadyumu'ndaki maçı ev sahibi ekip 1-0'lık skorla kazandı.
Karşılaşmada Rizespor'a galibiyeti getiren golü 53. dakikada Attila Mocsi attı.
Bu sonucun ardından Çaykur Rizespor, 32 puana yükseldi. Adana Demirspor, 29 puanda kaldı.
Çaykur Rizespor, ligin bir sonraki haftasında Alanyaspor deplasmanına gidecek. Adana Demirspor, sahasında MKE Ankaragücü'nü ağırlayacak.
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