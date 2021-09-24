Rizespor'a kadın futbolcu transferinde usulsüzlük suçlaması!

24 Eylül 2021 Cuma, 07:38

Süper Lig kulüplerinin kadın futbol takımı kurma zincirine katılan ekiplerden biri de Çaykur Rizespor oldu. Ancak Karadeniz ekibinin bu doğrultuda yaptığı transferler, iki kulübün birden şimşeklerini üzerine çekti.

Doğuş Gold Asya Spor Kulübü ve İlkadım Belediyesi Yabancılar Pazarı Spor Kulübü, Çaykur Rizespor kadın futbol takımının kulüplerine bağlı sporcuları spor etiği ve ahlakıyla bağdaşmayan bir şekilde transfer ettiğini öne sürdü. İki kulüp de bu futbolcuların takım tanıtımında kullanıldığını ifade ederek, yasal yollara başvuracaklarını belirttiler.

Bununla birlikte İlkadım Belediyesi Yabancılar Pazarı Spor Kulübü, yine bu sezon kadın futbolunda çalışmalar yapan Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor'a ise süreç boyunca spor etiğine uygun davranmalarından ötürü teşekkür etti.

Kaynak: Ajansspor