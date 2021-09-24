Rizespor'a kadın futbolcu transferinde usulsüzlük suçlaması!
Doğuş Gold Asya Spor Kulübü ve İlkadım Belediyesi Spor Kulübü, Rizespor kadın futbol takımının kulüplerine bağlı sporcuları spor etiği ve ahlakıyla bağdaşmayan bir şekilde transfer ettiğini öne sürdü.
Süper Lig kulüplerinin kadın futbol takımı kurma zincirine katılan ekiplerden biri de Çaykur Rizespor oldu. Ancak Karadeniz ekibinin bu doğrultuda yaptığı transferler, iki kulübün birden şimşeklerini üzerine çekti.
Doğuş Gold Asya Spor Kulübü ve İlkadım Belediyesi Yabancılar Pazarı Spor Kulübü, Çaykur Rizespor kadın futbol takımının kulüplerine bağlı sporcuları spor etiği ve ahlakıyla bağdaşmayan bir şekilde transfer ettiğini öne sürdü. İki kulüp de bu futbolcuların takım tanıtımında kullanıldığını ifade ederek, yasal yollara başvuracaklarını belirttiler.
Bununla birlikte İlkadım Belediyesi Yabancılar Pazarı Spor Kulübü, yine bu sezon kadın futbolunda çalışmalar yapan Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor'a ise süreç boyunca spor etiğine uygun davranmalarından ötürü teşekkür etti.
Kaynak: Ajansspor
İlgili Haberler
- Rizespor Başkanı Tahir Kıran'dan Okan Buruk açıklaması
Video Haberler
- Silahla ve balyozla geldiler! O anlar kamerada
- Fatih'te korkunç an kameraya böyle yansıdı
- Gerçeği öğrenince büyük şok yaşadı: Psikolojim bozuldu
- Adana'da korkunç ölüm! Parke zeminde ayağı kayınca...
- Hayvanseverleri ayaklandıran 'aslan safarisi'
- Esenyurt'ta işe giden kadına kapkaç dehşeti
- Z kuşağı endişesi Erdoğan'a şarkı söylettirdi
- Furkancılar insan kaçırdı
- Pendik'te feci kaza; 2 ölü, 2 yaralı
- İstanbul’un göbeğinde terör estirdiler! O anlar kamerada
En Çok Okunan Haberler
- Sağlık Bakanlığı güncel koronavirüs tablosunu açıkladı
- Emel Sayın’dan Tarık Akan itirafı
- İbrahim Tatlıses'e hapis cezası
- Bahçeli, Erdoğan'a rest çekti
- Canlı yayında gaz çıkarınca işine son verildi
- Merkez Bankası'ndan yeni faiz kararı
- Önce öldürdüler sonra göbek attılar
- Serdar Ortaç'tan skandal ifadeler!
- 7 isim hakkında ihraç kararı
- Öcalan: CHP haklı, bu hukuk dışı