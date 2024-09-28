Rizespor'da kötü gidişat devam ediyor!
Süper Lig'de Alanyaspor, Rizespor'u ağırladığı maçı 1-0 kazandı. Rizespor arka arkaya 5. mağlubiyetini aldı.
Süper Lig'de 7. hafta maçında Alanyaspor ile Çaykur Rizespor karşı karşıya geldi. Mücadelede kazanan 1-'lık skorla ev sahibi Alanyaspor oldu.
Alanyaspor'un golünü 33. dakikada Nicolas Janvier kaydetti.
Fatih Tekke yönetimindeki alanyaspor bu sezon ligde ikinci galibiyetini alı ve puanını 9'a yükseltti.
Fenerbahçe mağlubiyeti ile birlikte son 5 lig maçını kaybeden İlhan Palut yönetimindeki Rizespor 4 puanda kaldı.
Süper Lig'de gelecek hafta Alanyaspor, Galatasaray'a konuk olacak. Çaykur Rizespor, antalyaspor'u ağırlayacak.
Etiketler: #Trendyol Süper Lig #Alanyaspor #çaykur rizespor
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