Robert Lewandowski: 'Bizim için tatlı yenilgi oldu'
Yıldız futbolcu RobertLewandowski, yenilmelerine rağmen tur atladıkları Arjantin yenilgisi sonrası konuştu. Lewandowski, 'Bu mutlu sonla biten bir yenilgi oldu' dedi.
Polonya'nın kaptanı Robert Lewandowski, Arjantin'e mağlup oldukları maç sonrası açıklamalarda bulundu.
Yıldız oyuncu aldıkları yenilgiyi "Tatlı bir mağlubiyetti" sözleriyle değerlendirirken "Arjantin'e karşı ıoynadığımız maçın zor olacağını biliyorduk. İlk dakikadan itibaren mücadelenin içinde kaldık ama kaybettik. Devre arasından hemen sonra gol yemek bizim için zor oldu. Arjantin'in çok iyi oyuncuları var. Bu aslında mutlu sonla biten bir yenilgi oldu" diye konuştu.
Son 16'da eşleştikleri Fransa ile ilgili ise Lewandowski, "Bizim için büyük bir mücadele olacak. Eğlenmeli, elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışmalıyız. Savaşmamız gerekiyor. Bugünkünden daha iyi oynamalıyız" açıklamasını yaptı.
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