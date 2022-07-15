Robert Lewandowski imza için gün sayıyor!
Uzun zamandır Barcelona'ya transfer olmak isteyen Polonyalı golcü Robert Lewandowski'nin Bayern Münih'ten ayrılmaya yakın olduğu ifade edildi.
İspanya La Liga ekiplerinden Barcelona, uzun zamandır kadrosuna katmaya çalıştığı Robert Lewandowski transferi konusunda Bayern Münih ile anlaşmaya yakın.
İtalyan basınından Fabrizio Romano'nun haberine göre; daha önce Lewandowski için yaptığı transfer teklifleri Bayern Münih tarafından yetersiz bulunan Barcelona'nın, Alman kulübüne yeni bir teklif sundu.
Polonyalı oyuncunun son 24 saatte Bayern Münih'e yaptığı ısrarların ardından, Barcelona'nın Bayern Münih ile de anlaşmaya yakın olduğu ifade edilirken, transferin kısa süre içinde tamamlanmasının beklendiği yazıldı.
LAPORTA'DAN AÇIKLAMA
Transferin bitme noktasına geldiği iddialarını yanıtlayan Barcelona Başkanı Joan Laporta, "Bayern Münih, Lewandowski için yaptığım son teklife henüz yanıt vermedi. Bundan başka bir şey söyleyemem." ifadelerini kullandı.
2014 yılında Borussia Dortmund'dan Bayern Münih'e bedelsiz olarak transfer olan Lewandowski, Bayern formasıyla çıktığı 375 maçta 344 gol kaydetmeyi başardı.
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