Beşiktaş, savunma hattını güçlendirmek amacıyla önemli bir adım attı. Siyah-beyazlılar, Shakhtar Donetsk karşısında aldıkları yenilginin ardından, Zenit’in 21 yaşındaki Brezilyalı savunmacısı Robert Renan için transfer görüşmelerini başlattı. Peki, Robert Renan kimdir? Robert Renan kaç yaşında, nereli? Robert Renan hangi takımlarda oynadı?

ROBERT RENAN KİMDİR?

Robert Renan Alves Barbosa, 11 Ekim 2003 yılında dünyaya geldi. Robert Renan, Rusya Premier Ligi kulübü Zenit Saint Petersburg'da stoper olarak oynayan Brezilyalı futbolcudur.

ROBERT RENAN HANGİ TAKIMLARDA OYNADI?

Robert Renan, ilk takım maçına 20 Nisan 2022'de Copa do Brasil'de Portuguesa da Ilha'ya karşı deplasmanda 1-1 berabere kalınan maçta çıktı. Serie A'daki ilk maçına 26 Haziran 2022'de Santos'a karşı 0-0 berabere kalınan iç saha maçında çıktı. Ocak 2023'te Robert Renan, Rusya Premier Ligi kulübü Zenit Saint Petersburg ile beş yıllık sözleşme imzaladı. 4 Ocak 2024'te Zenit, Renan'ın 2024 yılı sonuna kadar Internacional'a kiralandığını duyurdu. Renan, 3 Eylül 2024'te Suudi Arabistan'daki El Şebab'a yeni bir kiralık olarak gönderildi.