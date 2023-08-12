Roberto Firmino hattrick yaptı Al-Ahli kazandı!
Suudi Arabistan Ligi ilk hafta maçında Al Ahli, sahasında Al Hazm'ı 3-1 mağlup etti. Al Ahli'nin tüm golleri Roberto Firmino'dan geldi.
Suudi Arabistan Pro Ligi ilk hafta maçında Al Ahli, sahasında Al Hazm'ı konuk etti. Al Ahli, karşılaşmadan 3-1'lik galibiyetle ayrıldı.
Al Ahli'ye galibiyeti getiren tüm golleri yeni transfer Roberto Firmino attı. Brezilyalı yıldız, 6, 10 ve 72. dakikada fileleri havalandırdı. Al Hazm'ın tek golü 50. dakikada Vinicius Barbosa'dan geldi.
Bu sonucun ardından Al Ahli, sezona 3 puanla başlad. Al Hazm, ilk hafta puan alamadı.
Al Ahli, gelecek hafta Al Khaleej deplasmanına gidecek. Al Hazm, Al Ittifak'ı sahasında ağırlayacak.
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