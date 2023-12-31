Roberto Firmino'dan ayrılık kararı: Türkiye'den talip var!
Suudi Arabistan Pro Lig ekibi Al Ahli forması giyen Brezilyalı yıldız Roberto Firmino'yu Türkiye'den bir takımın transfer etmek istediği ileri sürüldü.
Geçen sezonun sonunda sözleşmesi sona eren ve Suudi Arabistan'a transfer olan Roberto Firmino, Al Ahli'den ayrılmaya hazırlanıyor.
TalkSPORT'un haberine göre 32 yaşındaki Brezilyalı santrfor ile Premier Lig ekiplerinden Sheffield United ve Türkiye'den bir takım ilgileniyor.
ESKİ TAKIMINA İZİN ÇIKTI
Haberin ayrıntısında takımların adı verilmezken Al Ahli'nin, Roberto Firmino'yu eski takımlarından Hoffenheim'a kiralayabileceği de aktarıldı.
Ayrıca yıldız oyuncu için Al Shabab, Al Fateh ve Al Ettifaq'ın da devrede olduğu ileri sürüldü.
Bu sezon Al Ahli formasıyla 19 resmi maça çıkan Roberto Firmino bu karşılaşmalarda 3 gol ve 3 asistlik skor katkısı sağladı.
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