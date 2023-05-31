Roberto Firmino'dan Real Madrid'e yeşil ışık!

Yayınlanma: 31.05.2023 - 18:47

Güncelleme: 31.05.2023 - 18:47

Liverpool ile sözleşmesi sona eren Roberto Firmino'nun yeni durağı Real Madrid olabilir.

Fabrizio Romano'nun haberine göre, Real Madrid'in forvet hattına yeni bir takviye yapmayı planladığı aktarıldı.

İspanyol devinin, bu doğrultuda kısa listesindeki isimlerden birinin de Roberto Firmino olduğu belirtildi. Real Madrid'in, Brezilyalı yıldızın yakın çevresiyle temaslara başladığı öne sürüldü.

Roberto Firmino'nun da kariyerine Real Madrid'de devam etme fikrine oldukça sıcak baktığı kaydedildi.

Roberto Firmino'nun adı Türkiye'den de Galatasaray ile anılmıştı.

Geride kalan sezonda Liverpool'da 35 maça çıkan 31 yaşındaki futbolcu, 13 gol attı ve 5 asist yaptı.