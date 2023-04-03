Roberto Mancini'den Mario Balotelli'ye yanıt
İtalya Milli Takımı Teknik Direktörü Roberto Mancini, Mario Balotelli'nin milli takım kariyerinin sonlandığını söyledi.
İtalya Milli Takımı Teknik Direktörü Roberto Mancini, basın toplantısında açıklamalarda bulundu.
Mancini, basın toplantında Mario Balotelli için gelen soruya da yanıt verdi. 58 yaşındaki teknik direktör, "Balotelli'nin milli takım dönemi bitti mi?" şeklindeki soruya, "Evet, öyle olduğunu düşünüyorum" cevabını verdi.
Roberto Mancini
İtalya Milli Takımı'nda 36 maça çıkan Mario Balotelli, 14 kez fileleri havalandırdı.
POLEMİK YAŞADILAR
Mancini, kısa bir süre önce milli takımın forvet hakkındaki eksiklik dolayısıyla serzenişte bulunmuştu. Balotelli ise, Mancini'ye, "İtalya'da yeterince forvet var ve hepsi formda, güven bana" diye cevap vermişti.
Mario Balotelli
Mancini, Balotelli'nin cevabının ardından, "Dediği gibi İtalya'nın iyi forvetlere sahip olmasına sevindim. Ne demek istediğini tam anlayamadım ama... belki kendinden bahsediyordur. Onu çok seviyorum. Umarım yeniden formunun zirvesine çıkar" diye konuşmuştu.
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