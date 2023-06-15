Roberto Mancini'den Nicolo Zaniolo'ya büyük övgü
İtalya Milli Takımı Teknik Direktörü Roberto Mancini, UEFA Uluslar Ligi yarı final maçında karşılaşacağı İspanya mücadelesi öncesi açıklamalarda bulundu. Roberto Mancini, Galatasaray forması giyen İtalyan futbolcu Nicolo Zaniolo'nun performansına övgüler yağdırdı.
İtalya A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Roberto Mancini, İspanya ile UEFA Uluslar Ligi'nde oynayacakları maç öncesi konuştu.
Deneyimli teknik direktör, Galatasaray'dan aday kadroya davet ettiği Nicolo Zaniolo için "yeniden doğmuş" yorumunda bulundu.
Roberto Mancini (ortada)
"MANCINI'Yİ ETKİLEDİ"
Corriere dello Sport'ta yer alan haberde ayrıca, Zaniolo'nun Uluslar Ligi'nde oynanacak maçlar öncesi İtalya için tam bir sürpriz olduğu vurgulandı.
23 yaşındaki yıldızın, İtalya'nın hocası Mancini'yi etkilediği belirtildi. Zaniolo'nun ayrıca, fiziksel ve zihinsel olarak son derece iyi bir durumda olduğu aktarıldı.
Nicolo Zaniolo
İSPANYA MAÇINDA KADRODA
Roberto Mancini'nin, Zaniolo'yu İspanya'ya karşı oynanacak maçta sağ kanatta kullanacağı belirtildi.
Galatasaray'ın devre arası transfer döneminde Roma'dan kadrosuna kattığı İtalyan yıldız, sarı-kırmızılı forma altında çıktığı 11 maçta 5 gol attı ve 1 asist yaptı.
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