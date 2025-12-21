Cumhuriyet Gazetesi Logo
Rockets, Nuggets'ın 6 maçlık galibiyet serisine son verdi

Rockets, Nuggets'ın 6 maçlık galibiyet serisine son verdi

21.12.2025 12:42:00
Güncellenme:
AA
Takip Et:
Rockets, Nuggets'ın 6 maçlık galibiyet serisine son verdi

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) milli oyuncu Alperen Şengün'ün forma giydiği Houston Rockets, deplasmanda Denver Nuggets'ı 115-101 yenerek rakibinin 6 maçlık galibiyet serisini bitirdi.

Ball Arena'da Nuggets'a konuk olan Rockets, Kevin Durant'in 31 sayı, 6 ribaunt, 5 asistle oynadığı maçı kazandı ve sezonun 17. galibiyetini aldı.

Reed Sheppard'ın 28, Jabari Smith Jr'ın 22 sayı attığı mücadelede Alperen Şengün ise 8 sayı, 6 ribaunt, 4 asist, 1 top çalma ve 1 blok üretti.

Nuggets'ta Nikola Jokic'in 25 ve Jamal Murray'nin 16 sayısı, sezonun 7. mağlubiyetini önleyemedi.

ADEM BONA "DOUBLE-DOUBLE"A YAKLAŞTI

Milli basketbolcu Adem Bona'nın görev yaptığı Philadelphia 76ers, Xfinity Mobile Arena'da ağırladığı Dallas Mavericks'i 121-114 mağlup etti.

Bu sezon 16. maçını kazanan 76ers'ta Tyrese Maxey 38, VJ Edgecombe 26 ve Dominick Barlow 21 sayı kaydetti. Adem Bona ise 10 sayı, 8 ribaunt, 1 top çalma ve 1 blokluk performansıyla "double-double"a yaklaştı.

Mavericks'te Anthony Davis ve Cooper Flagg'in 24'er sayısı, sezonun 18. yenilgisini engelleyemedi.

İlgili Konular: #nba #Denver Nuggets #Houston Rockets

İlgili Haberler

NBA All-Star oylaması başladı! Alperen Şengün ve Adem Bona yarışıyor...
NBA All-Star oylaması başladı! Alperen Şengün ve Adem Bona yarışıyor... Milli oyuncular Alperen Şengün ile Adem Bona'nın da yer aldığı Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) All-Star oylaması başladı.
Sarunas Jasikevicius'tan NBA tepkisi! 'Sahip olduğumuz şeyleri kaybetmememizi umuyorum'
Sarunas Jasikevicius'tan NBA tepkisi! 'Sahip olduğumuz şeyleri kaybetmememizi umuyorum' Fenerbahçe Beko Başantrenörü Sarunas Jasikevicius, NBA Avrupa projesini tepki gösterdi. Jasikevicius, "NBA finansal olarak ne kadar güçlü olursa olsun, Avrupa'ya girişi ne kadar gerçekçi olursa olsun, sahip olduğumuz şeyleri kaybetmememizi umuyorum" dedi.
52 yıl sonra bir ilk: NBA Kupası'nda şampiyon New York Knicks!
52 yıl sonra bir ilk: NBA Kupası'nda şampiyon New York Knicks! Amerikan Basketbol Ligi ekiplerinden New York Knicks, NBA Kupası'nda San Antonio Spurs'ü mağlup ederek 52 yıl sonra şampiyonluğa ulaştı.