52 yıl sonra bir ilk: NBA Kupası'nda şampiyon New York Knicks!

17.12.2025 10:01:00
AA
Amerikan Basketbol Ligi ekiplerinden New York Knicks, NBA Kupası'nda San Antonio Spurs'ü mağlup ederek 52 yıl sonra şampiyonluğa ulaştı.

Amerikan Basketbol Ligi Kupası'nı (Emirates NBA Cup), San Antonio Spurs'ü 124-113 yenen New York Knicks, kazandı.

Las Vegas'ın T-Mobile Arena salonundaki karşılaşmanın ilk çeyreğini 30-28 önde bitiren Spurs, devre arasına 61-59 üstünlükle gitti.

Üçüncü periyotta kontrolü elinde tutan Spurs, son çeyreğe 94-89 önde girdi.

Final periyodunda üstünlüğü alan Knicks, bu bölümü 35-19 kazanarak maçı çevirdi ve 52 yıl sonra ilk defa kupanın sahibi oldu.

Knicks'de OG Anunoby, 28 sayı, 9 ribauntla maçın en skorer ismi oldu.

Karl-Anthony Towns, 16 sayı, 11 ribauntla "double-double" yaparken Jalen Brunson 25 sayı ve Jordan Clarkson, 15 sayı kaydetti.

Spurs'de Dylan Harper 21 sayı, 7 ribauntla oynarken Stephon Castle 15 sayı, 12 asistle "double-double" yaptı.

Victor Wembanyama 18 ve De'Aaron Fox, 16 sayı kaydetti.

NBA Kupası'nda New York Knicks ve San Antonio Spurs finalde
NBA Kupası'nda New York Knicks ve San Antonio Spurs finalde NBA Kupası'nda New York Knicks ve San Antonio Spurs finale yükseldi. New York Knicks'te Jalen Bronson 40, San Antonio Spurs'te ise Devin Vassell 23 sayıyla takımlarının galibiyetinde önemli bir rol oynadı.
Houston Rockets NBA Kupası'nda Golden State Warriors'ı devirdi!
Houston Rockets NBA Kupası'nda Golden State Warriors'ı devirdi! Alperen Şengün'ün Houston Rockets, Amerikan Basketbol Ligi Kupası'nda (Emirates NBA Cup) deplasmanda karşılaştığı Golden State Warriors'ı 104-100 mağlup etti.
James Harden, NBA tarihinin en skorer 10. oyuncusu oldu
James Harden, NBA tarihinin en skorer 10. oyuncusu oldu Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) James Harden, Los Angeles Clippers'ın Minnesota Timberwolves'a 109-106 yenildiği maçta attığı 34 sayıyla tarihin en skorer oyuncuları listesinde 10. sıraya yükseldi.