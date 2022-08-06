Gözde Seda Altuner kimdir? Gözde Seda Altuner kaç yaşında? Gözde Seda Altuner hangi dizilerde oynadı?
Son dönemin popüler oyuncularından Seda Gözde Altuner, göz dolduran oyunculuğu ile izleyicinin dikkatini çeken isimlerden. Final yapan Sadakatsiz dizisinde Gönül karakterini canlandıran oyuncuya dair merak edilenleri derledik. Peki, Gözde Seda Altuner kimdir? Gözde Seda Altuner kaç yaşında? Gözde Seda Altuner hangi dizilerde oynadı?
Türkiye'de büyük yankı uyandıran 'Sadakatsiz' dizisinin etkisi, final yapmasına rağmen hala sürüyor. Dizinin ana karakterlerinden 'Gönül Güçlü' ismine hayat veren Gözde Seda Altuner, izleyicinin dikkatini en çok çeken isimlerden biri. İşte oyuncunun hayatına dair merak edilenler...
GÖZDE SEDA ALTUNER KİMDİR?
Gözde Seda Altuner, 16 Haziran 1982 tarihinde İstanbul’da dünyaya geldi. Oyuncu Müjdat Gezen Sanat Merkezi Tiyatro Bölümü’nden mezun oldu.
Seda Altuner oyunculuğun yanı sıra, senaryo yazarı olarak da çalışmalarda bulundu. İlk kamera önü oyunculuk deneyimini ise 2005 senesinde Ev Hapsi isimli dizi ile gerçekleştirdi. Daha dikkat çeken yapımlardan Kocan Kadar Konuş: Diriliş ve Celal İle Ceren filmlerinde yer aldı. Asıl dikkatleri çeken işi ise Sadakatsiz dizisi oldu. Ayrıca Altuner, Cast-ı Olan mı Var adlı kısa filmin senaryosunu yazdı ve ayrıca rol aldı.
GÖZDE SEDA ALTUNER YER ALDIĞI İŞLER
- Sadakatsiz
- Söz Vermiştin
- Avlu
- Street / Cadde
- Paramparça
- Kocan Kadar Konuş: Diriliş
- Celal ile Ceren
- Cast-ı Olan mı Var mı
- Öyle Bir Geçer Zaman ki
- Çılgın Kanal
- Melekler ve
- İş Arıyoruz
- Hayat Kavgam
- Eşref Saati
- Ev Hapsi
GÖZDE SEDA ALTUNER KAÇ YAŞINDA?
40 yaşındaki ünlü oyuncu Altuner'in 1.68 boyunda olduğu da bilinenler arasında. Ayrıca oyuncunun basına yansıyan bir evliliği ya da ilişkisi yoktur.
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