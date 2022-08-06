Şili futbol tarihinin en pahalı oyuncusu Alexis Sánchez kimdir? Alexis Sánchez kaç yaşında, hangi takımlarda oynadı?

06 Ağustos 2022 Cumartesi, 17:04

Alexis Sánchez 19 Aralık 1988 yılında Şili'de dünyaya geldi. Futbola 2003'te, Cobreloa'nın altyapısında başladı. 2005'te A takıma yükseldi. Burada bir sezon oynadıktan sonra Serie A ekiplerinden Udinese'ye transfer oldu. Aynı sezon Colo-Colo'ya 150.000 $ karşılığında bir yıllığına kiralandı. Şili formasını ilk kez 27 Nisan 2006'da giydi.15 Ağustos 2007'de Arjantin'in River Plate kulübüne kiralandı.

22 Temmuz 2008'de millî takım arkadaşları Mauricio Isla ve Nicolás Corvetto ile birlikte Udinese'ye döndü. Tekniğiyle kısa zamanda taraftarların beğenisini kazanan Sánchez, 8 Şubat 2009'da Bologna karşısında son dakikada attığı golle takımına galibiyeti getirdi.Son zamanlarda birçok büyük takımın transfer listesinde olan Alexis, FC Barcelona'ya 26 milyon € karşılığında transfer olmuştur. Ayrıca Sánchez, Barcelona'da forma giyen ilk Şilili futbolcu unvanını kazanmıştır.

10 Temmuz 2014 tarihinde İngiliz kulübü Arsenal'e 35.000.000 € karşılığında transfer oldu.







