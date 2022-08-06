Anne Heche kimdir? Anne Heche hangi filmlerde oynadı? Anne Heche'in sağlık durumu nasıl?

06 Ağustos 2022 Cumartesi, 15:33

Anne Heche Ohio'da dünyaya geldi. Rahip ve aynı zamanda kilise korosunun şefi olan babası kaptığı HIV sonucu AİDS olarak 1983 yılında öldü. Aynı yıl Anne Heche'in oyuncu ağabeyi Nate Heche liseden mezuniyetine sadece birkaç ay kala geçirdiği trafik kazasında yaşamını yitirdi. Anne Heche kendi yaşamı hakkında yazdığı Call Me Crazy adlı kitabında özellikle babası hakkında bazı iddialarda bulundu.

ANNE HECHE'İN OYUNCULUK KARİYERİ



Heche lisedeyken As the World Turns adlı bir pembe diziden oyunculuk teklifi aldı ancak eğitimine devam ettiği için teklifi kabul etmedi.

Liseden mezun olduktan sonra 1987 yılında pembe dizi Another World'de biri iyi biri kötü ruhlu ikiz kız kardeşleri canlandırdı ve bu rol televizyonda oynadığı ilk büyük rolü oldu. Bu rolle 1989 yılında Soap Opera Digest dergisinin verdiği Umut Veren Kadın Oyuncu ödülünü ve 1991 yılında gündüz kuşağı Emmy Ödülü'nü kazandı.İlk sinema filmini 1993 yılında oynayan Heche daha sonra pek çok televizyon dizisi ve sinema filminde oynadı. 1998 yılın yapımı 6 gün 7 gece filminde Robin Monroe olarak rol almıştır. 2000 ve 2001 yıllarında 3 filmin yönetmenliğini yaptı. Son olarak Ashton Kutcher'la birlikte Spread filminde rol alan oyuncu hâlen HBO'da yayımlanan Hung dizisinde oynamaktadır.

ANNE HECHE'İN ÖZEL HAYATI

Komedyen Ellen DeGeneres'le 3 yıllık bir ilişkisi oldu ve bu ilişki Ağustos 2000'de sona erdi. Heche bu dönemde ciddi ruhsal sorunlar yaşadı. 1 Eylül 2001 günü kameraman Coley Laffoon'la evlendi ve 6 ay sonra oğlu Homer'ı dünyaya getirdi. Ocak 2007'nin sonunda ayrılan çift, uzun süren bir mahkeme sürecinden sonra 4 Mart 2009'da resmî olarak boşandı. Ayrılmış fakat resmî olarak boşanmamışken oyuncu James Tupper'la bir birliktelik kurdu. Resmî olarak boşandıktan birkaç gün sonra, James Tupper'la olan ilişkisinden Atlas Heche Tupper adlı oğlu doğdu.

ANNE HECHE'İN SAĞLIK DURUMU NASIL?

ABD'li oyuncu Anne Heche, Los Angeles'taki evinin önünde korkunç bir kaza geçirdi. Arabasıyla kendi garaj kapısına vuran oyuncu, alev alan otomobilden güçlükle çıkarıldı. Kazada ağır yaralanan oyuncu, hastaneye kaldırıldı. Durumu ciddiyetini koruyan dünyaca ünlü yıldız, yoğun bakımda entübe edildi.

























