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Rodrigo de Paul, Messi'nin yanına transfer oldu!

Rodrigo de Paul, Messi'nin yanına transfer oldu!

26.07.2025 09:17:00
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Cumhuriyet Spor
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Rodrigo de Paul, Messi'nin yanına transfer oldu!

MLS ekiplerinden Inter Miami, Atletico Madrid'den Arjantinli orta saha oyuncusu Rodrigo de Paul'u kadrosuna kattı.

Atletico Madrid forması giyen Rodrigo de Paul, Lionel Messi'nin takımı Inter Miami'ye transfer oldu.

15 MİLYON EURO'YA TRANSFER

Inter Miami, Arjantinli orta saha oyuncusunun transferi için Atletico Madrid ile anlaşmaya vardı. Inter Miami, bu transfer için İspanyol ekibine 15 milyon Euro bonservis bedeli ödeyecek.

Inter Miami, Rodrigo de Paul ile de dört yıllık sözleşme imzalayacak. Inter Miami ve Atletico Madrid, Arjantinli yıldızın transferi için resmi açıklamayı yaptı.

SEZON PERFORMANSI

Atletico Madrid forması altında geçen sezon 53 maçta süre bulan deneyimli orta saha oyuncusu, 3 gol attı ve 10 asist yaptı.

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