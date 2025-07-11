Rodrygo'nun psikolojisi bozuldu! Tükenmişlik sendromu...

FIFA Dünya Kupası yarı finalinde PSG'den ağır bir darbe yiyen Real Madrid, bu sefer de yıldız ismin psikolojik problemi ile sarsıldı.

Brezilya basınından UOL'un haberine göre; son zamanlarda performansı tartışılan Rodrygo, bir süredir tükenmişlik sendromu (burnout) yaşıyor.

Bu sinirsel çöküntünün Ancelotti döneminde başladığı ve beklentilerini karşılamayan rolü ile aldığı sınırlı süre nedeniyle daha da derinleştiği öne sürüldü.

2024/25 sezonunda takımı ile tüm kulvarlarda 54 maça çıkan 24 yaşındaki kanat oyuncusu, 14 gol ve 11 asistlik performans sergilemişti.