Roland Sallai oynadı: Almanya'ya beraberlik yetti!

Roland Sallai'nin formasını giydiği Macaristan, UEFA Uluslar Ligi'nin 6. haftasında kendi sahasında ağırladığı Almanya ile 1-1 berabere kaldı.

Roland Sallai oynadı: Almanya'ya beraberlik yetti!
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 20.11.2024 - 10:07

UEFA Uluslar A Ligi 3. grupta Almanya, deplasmanda Macaristan'a konuk oldu.

Mücadele 1-1 beraberlikle sona erdi. Almanya'nın golünü 76. dakikada Felix Nmecha, Macaristan'ın golünü ise 90+9. dakikada Dominik Szoboszlai penaltıdan kaydetti.

GALATASARAYLI SALLAI FORMA GİYDİ

Macaristan'da Galatasaray forması giyen Roland Sallai, ilk 11'de başladığı maçta 82 dakika sahada kaldı.

Bu sonuçla birlikte 14 puanla grubu lider bitiren Almanya, çeyrek finale yükseldi. Macaristan ise 6 puanla 3. sırada konumlandı.


Etiketler: #Roland Sallai #Macaristan #Almanya #uefa uluslar ligi

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